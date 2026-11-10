Infortuni Juve, una brutta e tre buone notizie: la data chiave per Kalulu e chi torna subito

TORINO - La Francia dovrà fare a meno di Pierre Kalulu, ma è soprattutto la Juve a fare i conti con una nuova tegola. Il laterale destro bianconero, nuovamente convocato da Zinedine Zidane nonostante un rendimento altalenante nelle ultime settimane, è costretto a rinunciare ai Bleus dopo l’infortunio rimediato a Firenze. Gli accertamenti di ieri al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro: circa tre settimane di stop. Una brutta notizia per Spalletti, che perde una pedina importante proprio nel momento in cui la stagione entra in una fase estremamente delicata.

Kalulu, obiettivo Como Le conseguenze si faranno sentire anche sul calendario della Juve. Kalulu salterà sicuramente la sfida contro il Venezia alla ripresa del campionato, mentre non verrà preso in considerazione per l’impegno contro l’Omonia in Europa League. L’obiettivo è fissato sul 29 novembre, quando all’orizzonte ci sarà il confronto con il Como al Sinigaglia: una partita dal peso specifico notevole nella corsa alle posizioni di vertice.