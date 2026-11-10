La Serie A è bellissima, soprattutto quando la Juve non vince: storia di due pesi e due misure

Alcune domeniche sembrano fatte apposta per ribadire tesi già pluriconfermate nel corso degli anni relative al calcio italiano e al suo racconto, totalmente diverso a seconda delle squadre di riferimento. L'esempio più semplice e ricorrente rimane quello dello spazio e dei toni riservati agli episodi arbitrali : nella partita in cui alla Juve viene negato un rigore per fallo di mani di Joao Mario sul punteggio di 2-2 a pochi minuti dalla fine, riconosciuto pressoché unanimente dalle varie moviole, nei dibattiti televisivi trova più spazio il gol di Bremer , realizzato grazie a un tocco di spalla non punibile. Così, in fondo, si può dire che gli errori sono due, uno per parte, e anche stavolta i bianconeri non hanno ricevuto sfavori, come da tradizione della narrazione intorno al mondo del pallone da queste parti.

Il giorno dopo, su buona parte dei quotidiani sportivi, l'episodio del penalty non trova spazio in prima pagina e non diventa centrale nella discussione. Molto meglio così, per chi ama sottolineare i limiti della squadra e rispetta i risultati del campo senza passare decenni a rinfacciare errori veri o presunti, ma ulteriore conferma di una regola non scritta del calcio italiano: se la Juve vince, la moviola finisce nei titoli (e spesso ci rimane per anni). Se questo non accade, processo alla Juve ed episodio sparito , se non nell'apposito piccolo spazio del trafiletto relativo alle decisioni arbitrali (tavolta perfino con una foto errata, tale è la disabitudine a raccontare gli errori a danno della Juventus).

Da Ndoye a Rowe, la memoria selettiva del calcio italiano

Del resto, in anni di bianconeri deludenti sul campo ma vittime di grotteschi e reiterati errori, nel campionato in esame l'unico episodio ricordato per settimane è quello della trattenuta su Rowe in Juventus-Atalanta, mentre solo un paio d'anni fa Rocchi definì il penalty negato a Ndoye a Torino l'unico vero errore stagionale sui rigori. Funziona così da decenni: puoi inventarti un fuorigioco o perderti una telecamera e non ha sbagliato nessuno, dire che il piede a martello dell'avversario sulla gamba del nostro difensore striscia, che Conceicao merita il doppio giallo per la simulazione pure se ha ricevuto una spinta, non comminarlo a Brozovic che ammonito tira via il pallone per stizza a gioco fermo, dormire in campo e ai monitor di fronte a pestoni in area, cancellare un rigore al Var perché forse fuori area la trattenuta era partita da Vlahovic, fare impazzire Allegri per un penalty plateale ma negato a Dusan in finale di Coppa, fare giocare Joao Mario a pallamano ma state tranquilli, per media e designatori il problema sono Ndoye e Rowe, con una spruzzata di spalla di Bremer.

Com'è bello quando non vince la Juve

E ricordate i tempi in cui qualunque precedente arbitrale in favore della Juve condannava certi direttori di gara a un'etichetta per sempre? Dal Ceccarini del 98 al Calvarese di Cuadrado e Perisic, passando per la surreale vicenda Orsato, impossibilitato ad arbitrare l'Inter per anni e il big match contro la Juve per sempre a causa del secondo giallo mancato? Ebbene, oggi è tutto diverso. Colombo può essere già stato protagonista di diversi episodi negativi con i bianconeri, essere citato nelle carte di Arbitropoli come arbitro gradito dall'Inter ma - era ora - non c'è più spazio per malizie e allusioni: finalmente si dà spazio al campo, alle colpe di Spalletti, agli errori di difensori e attaccanti e poco contano nomi e precedenti arbitrali, non si allude e personalizza più. Com'è più bello, il racconto del calcio, quando non vince la Juve.

Dai cori razzisti alle sciarpe del Liverpool: il silenzio che fa più rumore

Qui, tuttavia, quantomeno restiamo alla faziosità per questioni di campo. Perché esiste un doppiopesismo più sgradevole, che riguarda vicende ben più serie. Lo abbiamo riscontrato sugli episodi di razzismo (prime pagine, indignazione e revoche della squalifica per Lukaku, sanzioni o silenzio per Vlahovic e Kean bersagliati dai cori discriminatori), ma nulla ferisce di più rispetto alla diversa, opposta attenzione riservata alle questioni relative al cordoglio e al rispetto per i lutti. Dovrebbe unirci, almeno quel campo, ma dalle nostre parti non va così. Al processo televisivo, sui quotidiani e alla condanna popolare per una piccola parte della curva girata durante il minuto di raccoglimento per la morte di Mazzola (rispettato appieno dalla grandissima parte dello stadio), fa da contraltare il quarantennale silenzio per la costante celebrazione fiorentina del Liverpool (celebrazione che registra storicamente un incredibile e respinto tentativo di gemellaggio e cori, oltre alle sciarpe viste anche quest'anno) per motivi che possono essere ritenuti misteriosi solo da un contesto mediatico pavido perfino su temi di questo tipo. E che importa se a un giocatore viene fisicamente impedito di avvicinarsi per dare la maglia ai suoi tifosi? Silenzio assoluto anche lì: rigori negati, sciarpe in nome di un massacro, prevaricazioni non contano più. La parola al campo, finalmente. Proprio come piace a noi. Che amiamo come viene raccontato il calcio in Italia, ma solo quando perde la Juve.