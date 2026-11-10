Juve in Champions, il Lione fa paura: "Dobbiamo avere fiducia, stiamo facendo un percorso"

Due vittorie e un pareggio: la Juve Women fin qui ha collezionato sei punti in Uefa Women's Champions League e si prepara a una sfida particolarmente difficile. Le bianconere, infatti, mercoledì 11 novembre alle 21:00 affronteranno il Lione nella quarta giornata della League Phase. Le francesi sono tra le squadre migliori del panorama calcistico femminile e non a caso sono seconde alle spalle del Barcellona. Vincere non sarà semplice, come sottolineato dall'allenatore della Juve Women Isaac Guerrero in conferenza stampa: "Il Lione è una grande squadra, sono una delle migliori al mondo, con un ottimo allenatore che conosco e uno staff che sa il fatto suo".