Juve in Champions, il Lione fa paura: "Dobbiamo avere fiducia, stiamo facendo un percorso"
Due vittorie e un pareggio: la Juve Women fin qui ha collezionato sei punti in Uefa Women's Champions League e si prepara a una sfida particolarmente difficile. Le bianconere, infatti, mercoledì 11 novembre alle 21:00 affronteranno il Lione nella quarta giornata della League Phase. Le francesi sono tra le squadre migliori del panorama calcistico femminile e non a caso sono seconde alle spalle del Barcellona. Vincere non sarà semplice, come sottolineato dall'allenatore della Juve Women Isaac Guerrero in conferenza stampa: "Il Lione è una grande squadra, sono una delle migliori al mondo, con un ottimo allenatore che conosco e uno staff che sa il fatto suo".
Il precedente dello scorso anno
Lo scorso anno, però, le bianconere hanno pareggiato contro di loro 3-3 in una partita incredibile: "Dobbiamo fare grande attenzione a tanti aspetti, non solo su uno in particolare: dallo scorso anno sono cresciute parecchio, sanno adattarsi a ogni genere di contesto, sono una squadra 'liquida' che sa approcciare contro ogni tipologia di difficoltà. Noi dobbiamo soltanto pensare a fare del nostro meglio".
La chiave tattica della partita: "Difficile ma ci proveremo"
"La nostra intenzione sarà quella di provare a imporre il nostro gioco - ha continuato -, anche contro una squadra forte come il Lione: sono una macchina da gol, riescono a dominare, ma noi dobbiamo provare a portare avanti il nostro stile, cercando di avere il controllo della palla. Sappiamo che sarà difficile, ma ci proveremo".
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