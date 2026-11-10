Kean punta la sua ex: Como-Juve per dimenticare l'infortunio. Diao, Addai e Jesus Rodriguez...

La pausa nazionali capita a pennello per la Juventus, che proverà a sfruttarla per recuperare alcuni dei tantissimi giocatori infortunati. Ma i bianconeri non sono gli unici con l'infermeria piena. Tra le altre, infatti, anche il Como è alle prese con una lunga serie di assenze, da Assane Diao e Jesus Rodriguez fino a Jayden Addai e Trevoh Chalobah, senza dimenticarci del grande ex Moise Kean. Chi recupererà in vista della sfida contro la Vecchia Signora?

Como, Kean punta alla Juve Al ritorno dalla pausa nazionali il Como affronterà prima il Cagliari e poi la Juve. Per la squadra di Fabregas quella contro i bianconeri sarà una sfida da vincere a ogni costo e in vista della partita potrebbe tornare a disposizione anche Moise Kean. L'attaccante italiano è fermo da ormai diverse settimane per un fastidio alla tibia, problema molto delicato che lo staff medico sta cercando di curare nel migliore dei modi. I tempi di recupero sono ancora abbastanza lunghi ma il classe 2000 vuole provare a esserci contro la sua ex squadra. Il suo recupero in vista della sfida del 29 novembre è complesso, ma non impossibile.