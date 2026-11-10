"Juve, due urgenze sul mercato a gennaio: senza Champions un bagno di sangue. C'è una partita chiave"

Dal bilancio dopo le prima parte di stagione fino ai possibili rinforzi in vista del mercato invernale. Intervenuti nel corso di JU3, in live sul canale Youtube di Tuttosport, Paolo Pirisi e Lorenzo Aprile, con Cristiano Corbo, hanno analizzato a fondo la Juve di Luciano Spalletti. Aprile ha iniziato facendo un bilancio sulle nove partite giocate tra ottobre e novembre: "Se ci avessero chiesto prima delle ultime tre se avremmo firmato per 7 punti, avremmo detto di sì. È un giudizio sospeso, rimandato. Diverse cose buone, finalmente, dopo la penuria di idee e di calcio delle partite precedenti, ma anche limiti evidenti. Con la Fiorentina un pareggio che non sposta niente, inutile. Ma quello che mi è piaciuto nel marasma di infortuni, si è aggiunto anche Kalulu in una situazione ormai paradossale, è che la Juve sia riuscita a rispondere due volte. L'impressione è che la Juve potesse vincerla in qualunque momento o perderla. Difesa colabrodo, davanti si è visto qualcosina, come nel meme del cavallo disegnato bene e poi male. Ci sono ancora poche carte da giocarsi per provare a sistemare la stagione".

Cosa ha imparato la Juve nelle ultime 9 partite Pirisi, invece, ha detto: "Cosa ha imparato la Juve in queste 9 partite? Non lo so, forse ha imparato a reagire. Adesso è una squadra che se prende uno schiaffo o succede qualcosa, reagisce. Ha un moto d'orgoglio che non avevo visto prima, che anzi tendeva a impaurirsi. È una Juve che gioca con coraggio, poi ci sono cose da sistemare. Sul modulo, la nuova svolta di Kolo Muani da esterno a destra ti porta indietro nel tempo. La Juve ha passato tutta l'estate a strutturarsi per un 4-2-3-1, non benissimo perché ha un'evidente lacuna sul terzino sinistro e una grave lacuna sulla punta centrale, ma ora l'impressione è che si stia tornando in quella direzione. Dal punto di vista offensivo quello che si è visto è incoraggiante. Ma vanno messe a posto le amnesie difensive… Non so come. C'è un'oggettiva difficoltà. Metti una toppa, si crea un altro buco".