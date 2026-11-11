Scamacca-Juve, perché è l'occasione giusta per l'attacco di Spalletti: garantisce Carnevali
TORINO - Il centravanti “da pallata”. Da palla addosso, al quale potersi appoggiare in qualsiasi momento. Luciano Spalletti ha avuto un solo giocatore con quelle caratteristiche: Dusan Vlahovic, tuttavia con minutaggio part-time visto l’infortunio rimediato a novembre dello scorso anno col Cagliari (costato uno stop di tre mesi e mezzo). Anche Arek Milik si avvicinava non poco all’identikit tracciato dall’allenatore prima con Comolli e poi con Carnevali, ma la poca affidabilità sul piano fisico del polacco ha portato società e allenatore a non inserirlo in lista (sia Serie A che Europa League). C’è Jeff Ekhator, certo, al quale potersi aggrappare, ma ci vorrà tempo prima che Spalletti possa utilizzarlo con continuità. Dunque è inevitabile che si ragioni già adesso con vista su gennaio. Nelle liste di Carnevali e Massara circolano nomi presenti anche tra giugno, luglio e agosto. Su tutti Alexander Sorloth, norvegese chiuso da Jonathan David all’Atletico Madrid. Ma anche Folarin Balogun, già proposto da Mendes a fine agosto e ormai quasi un separato in casa al Monaco, dove ha perso centralità dopo il mancato trasferimento all’Everton sul gong della scorsa finestra di mercato. Più defilato Antonio Raimondo, ora al Frosinone: la lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra lo terrà ai box almeno per un altro mese intero.
La tentazione Scamacca
C’è però un nome nuovo che si sta inserendo sul taccuino degli uomini della Continassa: Gianluca Scamacca. Gradito a Spalletti sotto tutti i punti di vista. Ha le caratteristiche tecniche e fisiche che servono alla sua Juve, ha già esperienza internazionale e ha soprattutto tanta voglia di riscatto. La stessa fame che sta convincendo Roberto Mancini a convocarlo sistematicamente, nonostante all’Atalanta stia faticando a trovare spazio con Maurizio Sarri. La panchina, al netto di qualche guaio muscolare accusato lungo il percorso, comincia a stare stretta a Scamacca.
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