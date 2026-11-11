Kolo Muani si prende la Juve e ridisegna il mercato: a gennaio si va verso un sacrificio eccellente

Randal Kolo Muani e altri dieci. Non è solo la filosofia di Luciano Spalletti, che dal carro del francese non scenderà fino all’ultimo giorno che passerà sulla panchina della Juve. Anche la società vuole fare di tutto per difendere l’investimento estivo. Per far sì che i 50 milioni previsti per il suo approdo (38 milioni di parte fissa e altri 12 di bonus, la metà di questi piuttosto complessi da raggiungere) trovino un senso, un significato, un valore. Prima della sfida di Alkmaar, quella che può effettivamente segnare una svolta definitiva per Kolo Muani, Spalletti aveva rafforzato la linea difensiva sul francese. Una protezione a oltranza: «Per me lui è forte, sono sempre sul suo carro e può giocare dall’inizio. Non ha bisogno di stare fuori, è talmente partecipe che ci dà tanta positività».