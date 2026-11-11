Kolo Muani si prende la Juve e ridisegna il mercato: a gennaio si va verso un sacrificio eccellente
Le ottime risposte ottenute dal francese nel ruolo di esterno destro offensivo spingono Spalletti a puntare nuovamente sul modulo visto al Franchi
Randal Kolo Muani e altri dieci. Non è solo la filosofia di Luciano Spalletti, che dal carro del francese non scenderà fino all’ultimo giorno che passerà sulla panchina della Juve. Anche la società vuole fare di tutto per difendere l’investimento estivo. Per far sì che i 50 milioni previsti per il suo approdo (38 milioni di parte fissa e altri 12 di bonus, la metà di questi piuttosto complessi da raggiungere) trovino un senso, un significato, un valore. Prima della sfida di Alkmaar, quella che può effettivamente segnare una svolta definitiva per Kolo Muani, Spalletti aveva rafforzato la linea difensiva sul francese. Una protezione a oltranza: «Per me lui è forte, sono sempre sul suo carro e può giocare dall’inizio. Non ha bisogno di stare fuori, è talmente partecipe che ci dà tanta positività».
Il nuovo progetto Juve
Le attitudini di Randal hanno consentito a Spalletti di provarlo, con convinzione feroce, da esterno destro offensivo. Ed è andata benissimo sia col 3-4-2-1 visto in Olanda che nel 4-3-3 mostrato al Franchi contro la Fiorentina. Un gol e un assist contro l’AZ, un’azione determinante coi viola per la rete di Woltemade. Ecco, proprio il 4-3-3 sembra il progetto che la Juve ha in mente di portare avanti anche dopo la sosta. Un passo indietro certamente agevolato dal rientro degli infortunati, visto e considerato che Spalletti ha poggiato le basi estive su un 4-2-3-1 abbastanza simile: molto passa dal ruolo di Weston McKennie. Sempre meno a proprio agio da rifinitore (male contro la Fiorentina, soprattutto quando Lucio gli ha chiesto di avanzare di qualche metro nella ripresa), al rientro dagli impegni con gli Stati Uniti studierà da mezzala destra.
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