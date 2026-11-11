Ekhator, rilancio Juve: il piano di Spalletti e la telefonata a Baldini

Ventiquattro minuti. Troppo poco per sputare sentenze definitive sulla dimensione bianconera di Jeff Ekhator . Quanto basta, però, per sciogliere quei dubbi atavici che Spalletti serbava nei suoi confronti. Dalle incognite di natura prettamente fisica, per via dei lunghi stop muscolari che han tenuto ai box l’azzurro per quattro mesi consecutivi; a quelle tecniche e temperamentali. Tutt’altro che semplice, del resto, esordire in un momento simile della stagione senza farsi schiacciare dalla pressione - evidente - che gravita sulle spalle del gruppo squadra bianconero. Dal peso delle aspettative di un popolo che - comprensibilmente - ha esaurito da tempo la pazienza. Figuriamoci se hai 19 anni e un cv condito da appena 55 presenze in Serie A ... Ma Spalletti - dicevamo - nei pochi minuti concessi ad Ekhator ha trovato le risposte che cercava. Personalità e spensieratezza. Due concetti che, all’alba del 11 ottobre, non è certo il caso di dare per scontati. L’azzurro è stato il primo acquisto dell’era Carnevali-Massara. Eppure, paradossalmente, quello che Lucio non ha mai avuto modo di plasmare al di fuori della Continassa . Giusto un test, appunto, lo scorso luglio contro il Basilea , nell’economia della prima amichevole estiva, prima che fosse lo stesso Ekhator a chiedere il cambio poco prima della mezzora per un problema alla coscia.

Ekhator, un passettino alla volta

Da lì, il nulla, complice il secondo stop muscolare, rimediato a ridosso del match con il Milan. Logico, dunque, il fatto che Lucio non si aspettasse subito un assolo tecnico. Una prova dirompente sotto tutti i punti di vista. Semmai, che Ekhator si calasse nella parte con applicazione, rigore e intelligenza. Prerogative essenziali per lo step successivo: diventare molto di più di una mera alternativa al tandem Kolo-Woltemade. Anzitutto, perché il trend dell’infortunistica bianconera impone non poca prudenza: chiunque si sia fatto “spremere” è andato incontro a stop di natura muscolare (vedi McKennie, Celik, Nico Gonzalez e Kalulu). E poi perché le caratteristiche dell’ex Genoa, sulla carta, potrebbero tornare particolarmente utili all’attacco bianconero, dal momento che non appartengono a nessuno dei due centravanti sopracitati. Sia che Ekhator parta dal primo minuto o che si ritrovi a incidere nei minuti finali del match. Gli ingressi con Az e Fiorentina? Benauguranti. L’azzurro si è messo a disposizione della squadra, pulendo palloni e sfruttando la fisicità nei duelli fisici per aprire spazi ai compagni. O ancora attaccando lo spazio con verve nelle poche ripartenze costruite dalla Juve. Certo, la brillantezza a cui aveva abituato il popolo di Marassi è ancora lontana. Ma ci si arriverà per gradi, un passettino alla volta. Parola di Spalletti.