Vicario ha convinto tutta la Juve: riscatto deciso, Spalletti ha trovato il suo leader
A Firenze una gara stratosferica: tocca far presto per acquistarlo. È il giocatore che parla di più dentro lo spogliatoio
Si accettano miracoli. Ma quello che ha fatto finora, soprattutto nei momenti complicati, ha convinto eccome la Juventus. Guglielmo Vicario ha spazzato via tutti i dubbi, e ha saputo persino andare oltre. Da un lato ha dimostrato in campo il valore effettivo che ha: sa parare, sa gestire la pressione, con i piedi potrebbe migliorare e però non ci sono stati (ancora) errori così gravi. Il resto? Molto di guadagnato. Anzi, quasi tutto. Perché un leader come lui, la Juve, non ce l’aveva. E invece l’ha trovato. Anche qui: soprattutto nei momenti difficili, quando gli è toccato metterci la faccia. Con frasi forti, sì. Come quando gli hanno chiesto delle difficoltà dei compagni, e lui li ha difesi a spada tratta: «Non devo percepire mancanze in niente. Bisogna trovare soluzioni per vincere le partite. Non punterò il dito contro nessuno, sono il primo a prendersi responsabilità». E ancora: «Non bisogna fare scaricabarile». Perché - e questa è la frase cult - «alla Juve non puoi giocare sotto livello e avere la lucidità di mettere via tutto ciò che di brutto è stato fatto stasera».
Già vincitore
Fondamentalmente, Guglielmo ha fatto questa roba qui. Cioè: ha messo da parte l’ultima, negativa, orribile stagione al Tottenham, ed è ripartito nella squadra del suo cuore. Sembrava una montagna, pure di dubbi. E alla fine n’è uscito vincitore. Già vincitore? Già vincitore. Perché la Juventus adesso accelera i tempi e va verso la conferma definitiva del numero uno: costerà 8 milioni di euro, come da copione. E costerà decisamente poco rispetto al rendimento. Certo, poi ci sarà da completare il reparto, riprendere un secondo (Grabara non sarà riscattato), ripescare un terzo (Pinsoglio è in scadenza di contratto), ma intanto un problema sarà risolto. E con il placet di tutti, anche in caso di cambio di guida tecnica a fine stagione. Vicario andrà oltre, il motivo è duplice: è forte ed è un leader. E quella bianconera è una squadra che ha bisogno di calciatori forti e di calciatori in grado di mostrare leadership. È così semplice. E così dovrebbe esserlo sempre, ancor più nei momenti complicati, proprio quelli in cui Lucio pensava potesse sciogliersi, in particolare dopo l’ultima annata. Così non è stato.
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