Vicario ha convinto tutta la Juve: riscatto deciso, Spalletti ha trovato il suo leader

Si accettano miracoli. Ma quello che ha fatto finora, soprattutto nei momenti complicati, ha convinto eccome la Juventus. Guglielmo Vicario ha spazzato via tutti i dubbi, e ha saputo persino andare oltre. Da un lato ha dimostrato in campo il valore effettivo che ha: sa parare, sa gestire la pressione, con i piedi potrebbe migliorare e però non ci sono stati (ancora) errori così gravi. Il resto? Molto di guadagnato. Anzi, quasi tutto. Perché un leader come lui, la Juve, non ce l’aveva. E invece l’ha trovato. Anche qui: soprattutto nei momenti difficili, quando gli è toccato metterci la faccia. Con frasi forti, sì. Come quando gli hanno chiesto delle difficoltà dei compagni, e lui li ha difesi a spada tratta: «Non devo percepire mancanze in niente. Bisogna trovare soluzioni per vincere le partite. Non punterò il dito contro nessuno, sono il primo a prendersi responsabilità». E ancora: «Non bisogna fare scaricabarile». Perché - e questa è la frase cult - «alla Juve non puoi giocare sotto livello e avere la lucidità di mettere via tutto ciò che di brutto è stato fatto stasera».