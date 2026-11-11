Tre addii e una porta da ricostruire: la Juve accelera per Palmisani, chi sono le alternative
Tra i pali sarà rivoluzione: l’azzurro del Frosinone potrebbe essere acquistato a gennaio e lasciato in prestito
TORINO - Se il riscatto di Vicario può considerarsi da settimane ormai una mera formalità, la situazione per la porta bianconera è tutt’altro che definita. A giugno, sulla carta, tre portieri su quattro svuoteranno gli armadietti della Continassa. A cominciare da Grabara che farà ritorno al Wolfsburg dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Nessuna chance, infatti, che la Juve possa esercitare la clausola per riscatto (11.5 milioni). O che possa appaltare un prestito bis, dal momento che il polacco andrà in scadenza nel 2028. Insieme a lui, poi, dovrebbero consumarsi gli addii di Neto - la Juve lo ha ingaggiato in via emergenziale solo fino al termine della stagione - e Carlo Pinsoglio. A meno che il club, sulla falsariga di quanto fatto un anno fa, non decida di optare per un ultimo rinnovo di contratto fino al 2028. Ipotesi, comunque, remota, considerando che l’azzurro a marzo spegnerà 37 candeline.
Juventus, Lorenzo Palmisani primo obiettivo per affiancare Vicario
Da qui la scelta della Juve di iniziare a sondare con mesi di anticipo il roaster di profili per la porta, nella speranza di individuare subito la coppia ideale da affiancare a Guglielmo Vicario. Il primo nome della lista continua a coincidere con quello di Lorenzo Palmisani. Il portiere, fresco di rinnovo di contratto con il Frosinone, è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera. Come del resto ha confermato poche settimane fa il suo agente, Federico Pastorello: «La Juve già la scorsa estate ha avuto un approccio, come c’era però stato da tanti: anche club esteri e soprattutto dalla Premier League. La Juventus ha avuto quel momento dove poteva decidere se prenderlo come numero 2 da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata assolutamente un’opportunità. Ma quando tra le mani hai un ragazzo così giovane e così bravo devi farlo giocare. La Juve è sicuramente in un pool di opportunità, poi vedremo se loro confermeranno l’interesse».
Calciomercato Juve, Palmisani può arrivare a gennaio: nel mirino anche Morisco e Agkatsev
Nel suo caso, non è da escludere che la Juve possa tentare l’assalto già a gennaio, per poi lasciarlo in prestito fino al termine della stagione al Frosinone. Un po’ come fatto in passato per il cartellino di Gatti. Oltre a Palmisani, il duo Carnevali-Massara sta seguendo con attenzione pure Pedro Morisco del Coritiba - entrato di fatto regolarmente nel giro della Nazionale brasiliana - e Stanislav Agkatsev, numero uno del Krasnodar.
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