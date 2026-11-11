Tre addii e una porta da ricostruire: la Juve accelera per Palmisani, chi sono le alternative  

TORINO - Se il riscatto di Vicario può considerarsi da settimane ormai una mera formalità, la situazione per la porta bianconera è tutt’altro che definita. A giugno, sulla carta, tre portieri su quattro svuoteranno gli armadietti della Continassa . A cominciare da Grabara che farà ritorno al Wolfsburg dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Nessuna chance, infatti, che la Juve possa esercitare la clausola per riscatto (11.5 milioni). O che possa appaltare un prestito bis, dal momento che il polacco andrà in scadenza nel 2028. Insieme a lui, poi, dovrebbero consumarsi gli addii di Neto - la Juve lo ha ingaggiato in via emergenziale solo fino al termine della stagione - e Carlo Pinsoglio . A meno che il club, sulla falsariga di quanto fatto un anno fa, non decida di optare per un ultimo rinnovo di contratto fino al 2028. Ipotesi, comunque, remota, considerando che l’azzurro a marzo spegnerà 37 candeline.

Juventus, Lorenzo Palmisani primo obiettivo per affiancare Vicario

Da qui la scelta della Juve di iniziare a sondare con mesi di anticipo il roaster di profili per la porta, nella speranza di individuare subito la coppia ideale da affiancare a Guglielmo Vicario. Il primo nome della lista continua a coincidere con quello di Lorenzo Palmisani. Il portiere, fresco di rinnovo di contratto con il Frosinone, è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera. Come del resto ha confermato poche settimane fa il suo agente, Federico Pastorello: «La Juve già la scorsa estate ha avuto un approccio, come c’era però stato da tanti: anche club esteri e soprattutto dalla Premier League. La Juventus ha avuto quel momento dove poteva decidere se prenderlo come numero 2 da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata assolutamente un’opportunità. Ma quando tra le mani hai un ragazzo così giovane e così bravo devi farlo giocare. La Juve è sicuramente in un pool di opportunità, poi vedremo se loro confermeranno l’interesse».