Allenamento Juve: un top rientrato in gruppo! Chi recupera per lunedì, ora quattro giorni di riposo

La Juventus si allena, ed arrivano le prime buone notizie per Luciano Spalletti. Nonostante la pausa per le nazionali ( Italia impegnata domani contro la Francia ), i bianconeri hanno lavorato sul campo al JTC. Dopo la seduta odierna però l'allenatore bianconero ha deciso di concedere diversi giorni di riposo ai calciatori che non sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici.

Seduta di lavoro sul campo con parte atletica ed esercitazioni con il pallone. La buona notizia arriva da Francisco Conceicao, che si è regolarmente allenato con il resto del gruppo, calciando anche in porta. Il classe 2002 ha festeggiato il suo ritorno alla Continassa sui social, ripostando nelle stories un suo video in cui si allena con la scritta "Back" e una faccina sorridente . Il portoghese aveva rimediato una lussazione gleno-omerale della spalla sinistra nel match contro la Lazio all'Allianz Stadium dello scorso 18 ottobre. Tempi di recupero rispettati, con l'ex Porto che quindi dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per la ripresa del campionato , nel lunch match di domenica 22 novembre in casa contro il Venezia. Con lui al lavoro chi non è partito per le sfide delle nazionali: da Boga a Kelly, da Kolo Muani a Woltemade passando per Bremer e Rugani.

Spalletti, quattro giorni di riposo alla squadra

Al termine della sessione di allenamento è scattato il 'rompete le righe': Spalletti ha concesso ai suoi calciatori quattro giorni di riposo. Dunque i bianconeri si ritroveranno lunedì al JTC, per dare il via alla settimana che condurrà la squadra al restart del campionato. All'appello nella seduta di ripresa mancheranno ovviamente gli 11 calciatori convocati dalle rispettive nazionali: si tratta di Vicario, Celik, Gatti, Lucumì, Cabal, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Zhegrova, Ekhator e Alajbegovic.

Torna Nico Gonzalez. E Cambiaso...

Chi ci sarà invece lunedì è Nico Gonzalez: l'argentino oggi era assente, ancora reduce dalla lesione di basso grado del soleo destro rimediata partita contro il Rennes, ma al termine dei giorni di riposo sarà con il resto gruppo. Dunque Nico dovrebbe essere abile e arruolabile per il Venezia, così come Andrea Cambiaso. Chi sarà sicuramente assente al restart della Serie A è Pierre Kalulu, che punta a rientrare per il Como. Per dicembre, invece, atteso il ritorno di Kenan Yildiz.

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