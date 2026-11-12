Del Piero torna a casa Juve e fa impazzire i tifosi: “A gennaio sono a disposizione…”

Alessandro Del Piero torna a casa. La leggenda della Juventus è stata tra gli ospiti di giornata del 'Social Football Summit', in programma all’ Allianz Stadium di Torino. Nel corso dell’evento ha affrontato diversi temi, partendo dai ricordi legati al Mondiale, l'ultima Coppa del Mondo vinta dall'Italia, ma anche il percorso fatto in carriera. Alex viene accolto da applausi scroscianti, intrattiene il pubblico e, presentatosi in stampelle dopo il recente infortunio , chiude con una battuta, concludendo il suo intervento così: "Per il mercato di gennaio sono a disposizione...", scatenando le risate di tutti i presenti.

Si parte così: "Guardando al Mondiale sono emersi inevitabilmente degli spunti: parlo delle date, delle Nazionali che hanno preso parte alla competizione. Purtroppo l’Italia non era presente, ma alcune date ricorrenti e riportano alla memoria momenti importanti. Del resto, fatta eccezione per l’edizione giocata in Qatar quattro anni fa, i Mondiali si sono sempre svolti nello stesso periodo dell’anno. Ci sono ricorrenze storiche che suscitano inevitabilmente nostalgia e che, personalmente, continuano a emozionarmi profondamente. La semifinale e la finale del 2006 sono senza dubbio le partite che ricordo con maggiore emozione , anche perché ne sono stato protagonista in prima persona".

"Tutti ricordano dov'erano il 9 luglio 2006!"

Il racconto di Del Piero prosegue: "C’è certamente un po’ di malinconia, ma anche tanto orgoglio nel ricordare quanto noi italiani siamo stati capaci di realizzare. Quell’impresa, infatti, non appartiene esclusivamente a me o ai giocatori di quella Nazionale: la vittoria del Mondiale è un patrimonio di tutto il Paese. Probabilmente ognuno di noi, soprattutto tra gli appassionati di calcio presenti in questa sala, ricorda esattamente dove si trovava il 9 luglio 2006. I più giovani magari non erano ancora nati, ma quella giornata è rimasta nella memoria collettiva. Io stesso conservo un ricordo nitido del successo dell’Italia nel 1982, quando avevo appena otto anni. Ci sono momenti della vita in cui ricordiamo perfettamente con chi eravamo e cosa stavamo facendo. Tornare con la mente a quei ricordi e riviverli con gioia, a mio parere, regala un sorriso a tutti e permette di trascorrere cinque minuti di serenità".