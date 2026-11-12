"Attaccante e terzino: tutti i nomi di mercato. Cambiaso invendibile, ma lui non è da Juve"
Dal mercato della Juve in vista di gennaio fino ai problemi del Manchester United: nel corso di TS Live, sul canale Youtube di Tuttosport, Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi hanno analizzato nel dettagli i principali argomenti di giornata. Pirisi ha iniziato parlando del nuovo ruolo di Kolo Muani, che spinge la Juve a cercare un nuovo attaccante centrale: "Per salvare Kolo la Juve è disposta a tutto, per varie ragioni. Chiaro che l'investimento su di lui va protetto, in tutte le maniere, meglio di quanto fatto da Comolli su David e Openda, giocatori che sono stati lasciati calcisticamente morire dalla Juve. Con Kolo non vogliono fare lo stesso errore, perché è un giocatore pagato tanto, che non ha un'età così tenera e non è che uno possa pensare di rivenderlo nell'immediato o realizzare una plusvalenza vendendolo dalla sera alla mattina. Allo stesso modo Spalletti continua a stimarlo, a voler tirare fuori il massimo da lui e ha capito per farlo che deve giocare da ala destra. Con tanto campo da aggredire, spazi, libertà che non ha da punta centrale, ora lo stiamo vedendo in una versione più che brillante. Kolo esterno d'attacco crea un problema, perché alle sue spalle ci sono Conceicao e Zhegrova e uno è di troppo. A gennaio dei ragionamenti su loro due verranno fatti perché la Juve non può concedersi il lusso di avere tre esterni destri d'attacco, contando anche l'imminente ritorno di Nico Gonzalez che può essere adattato in quella posizione. Chiaro che ci sia almeno un giocatore di troppo. Gennaio è un mese cruciale perché un attaccante lo deve trovare e di un trequartista si deve liberale".
Il nuovo ruolo di Kolo Muani
Kolo Muani rende quindi meglio da esterno d'attacco, ma non giocherà mai più punta? Pirisi non ha dubbi: "Al rientro dalla sosta lo vedremo a destra e se confermerà le prestazioni fatte, continueremo a vederlo in quella posizione. Difficile che si facciano passi indietro se non per necessità riguardanti infortuni e squalifiche. Come punta centrale non ci sarà solo Woltemade, ma anche Nico Gonzalez che può giocare lì ed Ekhator. Ci sarà concorrenza anche sul ruolo di punta centrale, immaginando che la Juve qualcosa a gennaio dovrà fare. Ma può anche essere una molla, ovvero farlo giocare a destra per fargli ritrovare sicurezza e poi riprovarlo centrale. Con il ritorno degli infortunati, però, la Juve tornerà a giocare con il 4-2-3-1 immaginato in estate e i trequartisti sono troppi persino se immaginassimo Kolo punta centrale. Figuriamoci con Kolo esterno destro d'attacco".
Nico Gonzalez punta? L'analisi e l'errore da non ripetere
E a proposito di Nico Gonzalez: "Può fare davvero la punta? Spalletti l'ha già provato lì a fianco di Kolo Muani, perché lo ritiene il più forte di tutti di testa. Quindi è il più adatto per fare a pallate, ma non è una prima punta. Motivo per il quale la Juve a gennaio dovrà farsi trovare pronta su questo argomento come non è riuscita a fare l'anno scorso. Ricordiamo il viaggio a vuoto per El Nesyri, poi si erano fissati con Icardi che non era gradito a Spalletti e il tentativo di prestito di Kolo Muani che non aveva portato a nulla. I tifosi si augurano che non si faccia lo stesso errore".
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