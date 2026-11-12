"Attaccante e terzino: tutti i nomi di mercato. Cambiaso invendibile, ma lui non è da Juve"

Dal mercato della Juve in vista di gennaio fino ai problemi del Manchester United: nel corso di TS Live, sul canale Youtube di Tuttosport, Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi hanno analizzato nel dettagli i principali argomenti di giornata. Pirisi ha iniziato parlando del nuovo ruolo di Kolo Muani, che spinge la Juve a cercare un nuovo attaccante centrale: "Per salvare Kolo la Juve è disposta a tutto, per varie ragioni. Chiaro che l'investimento su di lui va protetto, in tutte le maniere, meglio di quanto fatto da Comolli su David e Openda, giocatori che sono stati lasciati calcisticamente morire dalla Juve. Con Kolo non vogliono fare lo stesso errore, perché è un giocatore pagato tanto, che non ha un'età così tenera e non è che uno possa pensare di rivenderlo nell'immediato o realizzare una plusvalenza vendendolo dalla sera alla mattina. Allo stesso modo Spalletti continua a stimarlo, a voler tirare fuori il massimo da lui e ha capito per farlo che deve giocare da ala destra. Con tanto campo da aggredire, spazi, libertà che non ha da punta centrale, ora lo stiamo vedendo in una versione più che brillante. Kolo esterno d'attacco crea un problema, perché alle sue spalle ci sono Conceicao e Zhegrova e uno è di troppo. A gennaio dei ragionamenti su loro due verranno fatti perché la Juve non può concedersi il lusso di avere tre esterni destri d'attacco, contando anche l'imminente ritorno di Nico Gonzalez che può essere adattato in quella posizione. Chiaro che ci sia almeno un giocatore di troppo. Gennaio è un mese cruciale perché un attaccante lo deve trovare e di un trequartista si deve liberale".