Calciomercato Juve, obiettivo Miranda: Massara torna alla carica tra Milan, rinnovo e... Lucumì

Una freccia mancina per alzare la qualità sull’out sinistro e regalare a Luciano Spalletti un laterale ideale per il suo gioco. Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto la Signora a mettere gli occhi su Juan Miranda . Il terzino spagnolo del Bologna si sta imponendo come uno dei migliori specialisti nel suo ruolo a livello europeo. D’altronde in tal senso i numeri parlano chiaro e non mentono: già 6 assist vincenti in questo avvio di campionato. Nessuno in Serie A è stato decisivo coi suoi passaggi come il calciatore del Bologna. Motivo per cui tale rendimento non è passato affatto inosservato tra Italia e Inghilterra. Proprio dalla Premier League sono arrivati i primi sondaggi da parte di un’altra società bianconera come il Newcastle .

In Italia invece Miranda è apprezzato pure dal Milan, anche se i rossoneri devono mangiarsi le mani visto che due anni fa lo avevano in pugno a parametro zero e poi hanno deciso di mollare il colpo. Col senno del poi: un erroraccio. A cogliere l’occasione di mercato nell’estate 2024 è stato il Bologna, che ora si gode l’intuizione vincente del tandem Sartori-Di Vaio. Al tempo stesso però sotto le Due Torri inizia a montare una certe preoccupazione, dato che il legame tra l’ex Betis e la società rossoblù scadrà tra appena 19 mesi. Ecco perché da qualche settimana la dirigenza bolognese sta provando a imbastire i dialoghi per il prolungamento del contratto. Lavori in corso che - va detto - non hanno prodotto almeno per ora nessuna intesa. Tradotto: il 2028 non è poi così lontano e senza rinnovo la società del presidente Saputo dovrà guardarsi intorno per monetizzare dalla vendita del proprio gioiello, onde evitare di perderlo poi a parametro zero.