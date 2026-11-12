“Alajbegovic senza paura, è diverso da tutti. Pallone d’Oro? In futuro ci può arrivare”

La firma con la Juve in estate. Quando Ricky Massara ha capito di poter sbaragliare la concorrenza di mezza Europa non ci ha pensato due volte. Ma l’Italia conosceva già Kerim Alajbegovic e pure il suo ct Sergej Barbarez: la Bosnia è costata agli azzurri il terzo Mondiale consecutivo. L’ex Bayer Leverkusen non ha tremato nell’impatto con la Serie A: l’infortunio di Yildiz ha accelerato un processo d’inserimento diventato più rapido del previsto. Il gol al Napoli, una perla d’autore, l’ha consacrato all’interno dell’universo bianconero. E Barbarez adesso vede già un altro Alajbegovic: più maturo, più consapevole, più uomo. Barbarez, quando ha capito che Kerim Alajbegovic aveva il potenziale per diventare un giocatore speciale? «L’ho visto diverse volte nelle partite dell’Under 19 del Bayer Leverkusen e sono stato io a insistere affinché venisse promosso nella nostra Nazionale Under 21. Stavamo semplicemente aspettando che iniziasse a giocare a livello professionistico, cosa che è avvenuta al Salisburgo. Quello è stato il segnale che ci ha spinto a convocarlo subito con la Bosnia».

Barbarez: "Juve conosce da tempo il potenziale di Alajbegovic" È rimasto sorpreso nel vedere un club come la Juve muoversi così presto per lui? «No, perché la Juve conosce da tempo il suo potenziale enorme. Per Kerim si tratta di un grande passo avanti e credo che a Torino possa imparare molto e crescere ulteriormente».