Licina, il precedente Yildiz e una scelta da fare: Barbarez a Cremona per convincerlo

Una visita, un progetto e una scelta che può cambiare il futuro. Sergej Barbarez ha fatto tappa a Cremona per incontrare Adin Licina e provare a convincerlo ad accettare la corte della Bosnia . Il ct bosniaco vuole portare dalla propria parte il talento di proprietà della Juve , attualmente in prestito alla Cremonese , e il suo blitz rappresenta un segnale preciso dell’intenzione di accelerare . Licina è molto tentato dalla proposta: la possibilità di entrare nel giro di una nazionale fresca di partecipazione al Mondiale, con un ruolo potenzialmente importante, è allettante.

Dalla Germania nessun segnale

A spingere il diciannovenne verso Sarajevo c’è anche la situazione della Germania. Adin è nato a Landshut, in Baviera, e ha vestito tutte le maglie delle selezioni giovanili tedesche, dall’Under 15 all’Under 19. Eppure, finora, non è arrivato quel segnale forte che possa garantirgli una prospettiva concreta in nazionale maggiore. La Germania ha una concorrenza notevole nel reparto offensivo e Licina, per quanto considerato un talento, non sembra ancora una priorità. È vero che recentemente è arrivata una chiamata dell’Under 20, ma il discorso relativo alla selezione maggiore resta tutto da costruire.