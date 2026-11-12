Juve Women, notte da incubo in Champions: il Lione dilaga, sei gol e una lezione durissima

Troppa differenza, oltre qualsiasi accorgimento e compromesso tattico. Il Lione oggi è ingiocabile per le squadre italiane: dopo averne fatti sei all’Inter, si ripete con la Juventus. Le francesi hanno più tecnica, più confidenza e più fisicità, un fattore che resta determinante a livello europeo e in cui la Juve priva di Stolen Godo è manchevole. Davanti a Massara e Khephren Thuram, Guerrero molla in fretta lavagna, possesso e velleità di dominio per parcheggiare il pullman, piazzato a ridosso della propria trequarti, ma ha le gomme bucate. Resiste, senza mai riuscire a risalire il campo (e senza avere giocatrici che possano farlo strappando), fino alla mezz’ora. Poi si scatena l’uragano Katoto che approfitta di un’incertezza di De Jong per siglare il vantaggio. Come spesso accaduto in questa stagione le bianconere sbandano al primo gol preso e incassano seconda e terza rete in rapida successione. Quattro minuti più tardi è ancora la centravanti francese a girarsi in un lampo in area e a fulminare il portiere olandese.