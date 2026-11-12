Juve Women, notte da incubo in Champions: il Lione dilaga, sei gol e una lezione durissima
Non c’è storia contro le francesi: bianconere dominate sotto gli occhi di Thuram e Massara
Troppa differenza, oltre qualsiasi accorgimento e compromesso tattico. Il Lione oggi è ingiocabile per le squadre italiane: dopo averne fatti sei all’Inter, si ripete con la Juventus. Le francesi hanno più tecnica, più confidenza e più fisicità, un fattore che resta determinante a livello europeo e in cui la Juve priva di Stolen Godo è manchevole. Davanti a Massara e Khephren Thuram, Guerrero molla in fretta lavagna, possesso e velleità di dominio per parcheggiare il pullman, piazzato a ridosso della propria trequarti, ma ha le gomme bucate. Resiste, senza mai riuscire a risalire il campo (e senza avere giocatrici che possano farlo strappando), fino alla mezz’ora. Poi si scatena l’uragano Katoto che approfitta di un’incertezza di De Jong per siglare il vantaggio. Come spesso accaduto in questa stagione le bianconere sbandano al primo gol preso e incassano seconda e terza rete in rapida successione. Quattro minuti più tardi è ancora la centravanti francese a girarsi in un lampo in area e a fulminare il portiere olandese.
Tracollo Juventus contro il Lione di Katoto
La Juve continua poi a eccedere nella costruzione dal basso, non abbandonata nemmeno al cospetto della forsennata pressione avversaria, e regala ingenuamente il tris a Dumornay, spietata. Il parziale mortificante ma comprensibile dell’intervallo, ribaltato rispetto a quello clamoroso di un anno fa, viene appesantito ulteriormente dall’infortunio di Pavan che esce sorretta a braccia. Guerrero cambia inserendo Chiba e Bartel (la grande esclusa dall’undici iniziale) provando a mutare almeno l’inerzia. A inizio ripresa Katoto troverebbe anche la tripletta, prima convalidata dalla direttrice di gara e poi cancellata dal Var. Il quarto gol lo firma invece Yohannes a seguito di uno schema su punizione, mentre il quinto sigillo porta la firma di Shrader, in tap-in. Il 6-0 arriva nel recupero: Renard ribadisce in rete il rigore respinto da De Jong.
Guerrero, adesso arriva l'Inter
Per la Juventus spagnola, ringiovanitasi in estate, è una lezione di francese che dovrà insegnare molto in vista delle prossime uscite. A partire dall’impegno domenicale contro l’Inter - a Redondo è stata appositamente risparmiata mezz’ora - essenziale per tentare di non perdere ulteriore terreno dal treno di testa. In Champions la situazione resta favorevole, anche se la distanza dal gotha europeo sembra aumentata (il primo tiro in porta bianconero a Biella è arrivato a un quarto d’ora dal termine). È una questione anche sistemica.
Juventus-Lione 0-6
Marcatrici pt 31' Katoto, 35' Katoto, 40' Dumornay; st 34' Yohannes, 40' Shrader, 51' Renard
Juventus Women (5-3-2) De Jong 5; Noordman 5.5, Lenzini 4.5, Salvai 4.5, Sylla 5.5, Carbonell 4.5 (24' st Graziani 5); Hayashi 5, Schatzer 4.5 (1’ st Bartel 5), Pinto 5 (36' st Libràn ng); Redondo 4.5 (12' st Sarriegi 5), Pavan 5.5 (1’ st Chiba 5). A disp. Rusek, Martinazzi, Rosucci, Serturini, Piermarini, Bianchi. All. Guerrero 5
Lione (4-3-3) Grohs 6; Brand 7, Sangaré 7 (29' st Tarciane 6), Renard 6.5, Bacha 6.5; Yohannes 7, Egurrola 7 (29' st Benyahia 6), Dumornay 7; Becho 7 (20' st Shrader 6.5), Katoto 8 (20' st Hegerberg 6), Chawinga 7 (15' st Salma Paralluelo 6). A disp. Endler, Junttila Nelhage, Lawrence, Engen, Fathallah, Swierot, Joseph. All. Giraldez 7
Arbitro Rusta (ALB) 5.5
Note Ammonita Lenzini per gioco falloso. Recupero tempo pt 3'; st 6'.
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