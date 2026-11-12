La svolta Juve arriva dall'infermeria: tre rientri e una nuova idea per l’attacco di Spalletti

TORINO - Tre rientri al prezzo di uno. Ben venga, per una volta, la sosta nazionali . Almeno in questa sua accezione da “televendita”, dal momento che tornerà utile a Spalletti per recuperare diversi profili dall’infermeria. Specie in una zona del campo dove il tecnico si è trovato costretto a perpetrare le medesime scelte nelle ultime prove tra Europa League e campionato. E cioè dalla trequarti in su, impoverita - da inizio stagione - del miglior interprete juventino : quel Kenan Yildiz che ce la sta mettendo tutta per mettersi alle spalle il guaio al quinto metatarso del piede sinistro. Ci vorrà ancora del tempo perché il turco possa tornare arruolabile (almeno i primi di dicembre): poco a poco nel corso della prossima settimana avrà modo di concedersi qualche sgambata in più sul manto della Continassa, ora che ha esaurito il lungo iter riabilitativo del J-Medical.

Conceicao c'è

Nel frattempo, però, Spalletti ieri ha avuto modo di riabbracciare Francisco Conceiçao. Il portoghese - ai box da una ventina di giorni e cioè dal match con la Lazio in cui ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra - ieri ha infatti preso parte alla seduta di allenamento con il resto dei compagni. L’ultima prima del “rompete le righe” collettivo che Spalletti ha disposto ai suoi giocatori e allo staff, per smaltire le scorie mentali di un mese all’insegna della frenesia più totale. Per la quantità di impegni come per i risultati altalenanti e contraddittori che la squadra ha raccolto. Specialmente in campionato, con 2 successi, 2 ko e 2 pareggi. Un ruolino di marcia che non ha rimodellato di una virgola le già complicate pieghe stagionali della Juve, tuttora invischiata nella terra di nessuno a meno 6 dal quarto posto. E questo, in parte, proprio per via delle profonde defezioni che Spalletti si è trovato - e si sta trovando - a gestire in ogni zona del campo. Perché per ogni profilo che rientra ce n’è sempre un altro che finisce in infermeria. Colpa degli straordinari, s’intende. Kalulu, per esempio, delle ultime nove gare della Juve si è perso giusto 45 minuti (il primo tempo del match Rennes). E questo perché a destra, a seguito del ko di Celik, Spalletti non aveva alcuna alternativa. Un circolo vizioso che gli imminenti rientri dovrebbero riuscire, però, a placare.