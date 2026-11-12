Oltre Miranda, in lista anche Raum e Mitchell: le strategie di mercato della Juve
Entrambi in scadenza a fine stagione: la società bianconera valuta se anticipare l’affondo già a gennaio
TORINO - Nessun compromesso o uscita “forzata”, utile a liberare spazi in rosa. La Juve ha messo in preventivo di dover consegnare al più presto a Spalletti l’attaccante e il terzino sinistro. E questo a prescindere da eventuali sviluppi sul fronte delle cessioni: Carnevali ha già appreso la lezione pochi mesi fa, quando ha visto sfumare la pista Tagliafico per via dell’irriverente immobilismo di Cabal, corteggiato da Genoa e Atalanta. Troppe poche, del resto, le alternative a disposizione per concedersi il lusso di rimandare ogni discorso alla sessione estiva di mercato. E troppo basso il tasso tecnico di chi - come Cambiaso - si è trovato a sostituire i titolari di turno. Perché se è vero che la Juve, fin qui, ha onorato il patto con l’Uefa, muovendosi con cautela tra i rigidi paletti del Fair Play finanziario, è altrettanto vero che un’ulteriore esclusione dalla Champions League rischierebbe di tradursi in un armageddon sportivo e finanziario senza precedenti. Meglio, dunque, dare uno strappo - propedeutico - alla regola e incrementare il roaster tecnico della rosa bianconera. Come? Mettendo nel mirino profili low cost o, comunque, in scadenza di contratto.
Gli obiettivi
In questo senso, Juan Miranda non è l’unico nome della lista congiunta di Massara e Carnevali. È da diverse settimane, infatti, che la dirigenza bianconera sta passando sulla bilancia i vari interpreti propostigli per la corsia di sinistra. A cominciare da Tagliafico passando poi per i due nomi dell’agenzia ROOF: David Raum e Tyrick Mitchell. Il comune denominatore, manco a dirlo, riguarda le rispettive situazioni contrattuali. Entrambi, a giugno, avranno modo di liberarsi a zero da Lipsia e Crystal Palace. Ma si fa sempre più forte l’ipotesi che la Juve, complice l’emergenza infortuni, decida di anticipare la pratica e piazzare l’affondo già a gennaio. A patto che i due club in questione si accontentino di un corrispettivo economico irrisorio. Viceversa, se ne riparlerà in estate, con la Juve che - a quel punto - orienterebbe la lente su profili rilevabili in prestito con diritto di riscatto come Miranda o il brasiliano Kaua Pascini, in forza all’Atletico Mineiro. Chissà che quest’ultimo - facendo parte dell’Agenzia P&P Sport Management, a cui fa capo il super agente Federico Pastorello - non possa essere proposto alla Juve nell’economia dell’affare Palmisani...
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