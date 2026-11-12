Oltre Miranda, in lista anche Raum e Mitchell: le strategie di mercato della Juve

TORINO - Nessun compromesso o uscita “forzata”, utile a liberare spazi in rosa. La Juve ha messo in preventivo di dover consegnare al più presto a Spalletti l’attaccante e il terzino sinistro. E questo a prescindere da eventuali sviluppi sul fronte delle cessioni: Carnevali ha già appreso la lezione pochi mesi fa, quando ha visto sfumare la pista Tagliafico per via dell’irriverente immobilismo di Cabal, corteggiato da Genoa e Atalanta. Troppe poche, del resto, le alternative a disposizione per concedersi il lusso di rimandare ogni discorso alla sessione estiva di mercato. E troppo basso il tasso tecnico di chi - come Cambiaso - si è trovato a sostituire i titolari di turno. Perché se è vero che la Juve, fin qui, ha onorato il patto con l’Uefa, muovendosi con cautela tra i rigidi paletti del Fair Play finanziario, è altrettanto vero che un’ulteriore esclusione dalla Champions League rischierebbe di tradursi in un armageddon sportivo e finanziario senza precedenti. Meglio, dunque, dare uno strappo - propedeutico - alla regola e incrementare il roaster tecnico della rosa bianconera. Come? Mettendo nel mirino profili low cost o, comunque, in scadenza di contratto.