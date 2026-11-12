Juve, Tiozzo non basta: sconfitta col West Ham nella Premier League International Cup

Si conclude con un passo falso il terzo appuntamento della Juventus nella Premier League International Cup . La formazione bianconera, affidata a Padoin e composta da elementi provenienti dalla Primavera e dalla Next Gen, viene superata per 2-1 dal West Ham in trasferta, dopo l'1-1 con il Southampton . Una partita equilibrata, nella quale i giovani juventini riescono a recuperare lo svantaggio iniziale prima di subire il nuovo sorpasso nella seconda frazione. Non basta la rete di Tiozzo Pagio per evitare la sconfitta.

La cronaca di West Ham-Juventus

L'avvio della Juventus è positivo e Lopez Comellas si rende pericoloso in due occasioni con altrettanti colpi di testa, senza però trovare la porta. Al 29' sono gli inglesi a passare avanti con Montague, abile a sfruttare una situazione confusa nata da un calcio di punizione. I bianconeri reagiscono e sfiorano il pareggio con Lopez Comellas, fermato da un intervento di Awesu. Il meritato 1-1 arriva al 43', quando Tiozzo Pagio raccoglie il pallone al limite dopo un corner di Beydts e lascia partire una conclusione vincente.