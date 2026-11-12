Juve, Tiozzo non basta: sconfitta col West Ham nella Premier League International Cup
Si conclude con un passo falso il terzo appuntamento della Juventus nella Premier League International Cup. La formazione bianconera, affidata a Padoin e composta da elementi provenienti dalla Primavera e dalla Next Gen, viene superata per 2-1 dal West Ham in trasferta, dopo l'1-1 con il Southampton. Una partita equilibrata, nella quale i giovani juventini riescono a recuperare lo svantaggio iniziale prima di subire il nuovo sorpasso nella seconda frazione. Non basta la rete di Tiozzo Pagio per evitare la sconfitta.
La cronaca di West Ham-Juventus
L'avvio della Juventus è positivo e Lopez Comellas si rende pericoloso in due occasioni con altrettanti colpi di testa, senza però trovare la porta. Al 29' sono gli inglesi a passare avanti con Montague, abile a sfruttare una situazione confusa nata da un calcio di punizione. I bianconeri reagiscono e sfiorano il pareggio con Lopez Comellas, fermato da un intervento di Awesu. Il meritato 1-1 arriva al 43', quando Tiozzo Pagio raccoglie il pallone al limite dopo un corner di Beydts e lascia partire una conclusione vincente.
Nella ripresa, però, il West Ham torna subito a spingere e al 55' trova il nuovo vantaggio con Omotoye, bravo ad approfittare di un'incertezza della retroguardia juventina. Fuscaldo tiene in partita i suoi con un intervento decisivo al 65', mentre nel finale la squadra di Padoin cerca senza successo il gol del pareggio. Allo scadere arriva anche il rigore trasformato da Medine, che fissa il risultato e consegna agli inglesi la vittoria.
Il tabellino
Di seguito il tabellino della sfida:
Marcatori: 30’ Montague (W), 44' Tiozzo (J), 57' Omotoye (W), 91' rig. Medine (W)
Juventus: Fuscaldo (cap.), Bamballi, Rocchetti (58' Michelis), Lacmanovic (46' Reynaud), Keutgen, Sylla (58' Ceppi), Beydts, Repciuc, Tiozzo, Sosna (76' Bracco), Lopez (69' Okolo). A disposizione: Nava, Vallana. Allenatore: Simone Padoin
West Ham: Awesu, Battrum (84' Kamara), Montague, Fearon (cap.), Briggs, Omotoye (64' Dike), Thomas (84' Robinson), Morris (61' Longman), Murphy, Medine Jep. (84' Caliste), Medine Jet. A disposizione: Ayesta, Hargan. Allenatore: Mark Robson
Arbitro: Trotter Liam
Juventus, prossimo impegno contro il Manchester United
Per la Juventus è già tempo di guardare al prossimo appuntamento della competizione internazionale. I ragazzi di Padoin torneranno in campo per la quarta giornata della Premier League International Cup. Ad attenderli ci sarà un'altra trasferta inglese, questa volta contro il Manchester United. La sfida è in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 19:00 al Leigh Sports Village di Leigh, nel Regno Unito.
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