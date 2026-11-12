Borasio decisivo con l'Italia U19: l'idolo Pogba e quel passaggio dal Torino alla Juve
Il percorso di crescita di Benit Borasio continua a regalare segnali importanti, sia con la Juve e sia con le selezioni giovanili azzurre. Il difensore classe 2008 si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nel panorama dei giovani talenti italiani, grazie alle proprie qualità fisiche e alla capacità di interpretare più ruoli. Un profilo in evoluzione, sul quale i bianconeri hanno deciso di puntare anche per il futuro e dove si è guadagnato i gradi di capitano e leader dello spogliatoio in Primavera.
Italia U19, Borasio decisivo contro la Romania: doppietta nella ripresa
Il nome di Borasio è finito sotto i riflettori in occasione dell'esordio dell'Italia Under 19 nella seconda fase di qualificazione all'Europeo. Gli Azzurrini hanno superato la Romania con il risultato di 2-0, trascinati proprio dal giovane difensore della Juventus. Entrato nella ripresa e impiegato in una posizione più avanzata, Borasio ha trovato per due volte la via del gol, firmando una doppietta determinante per indirizzare la partita. Una prestazione di grande personalità, che conferma i progressi compiuti dal classe 2008. Per l'Italia, però, il cammino non è ancora terminato: all'orizzonte ci sono le sfide contro Ucraina e Israele, altri due appuntamenti fondamentali per proseguire il percorso verso la fase finale della competizione.
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