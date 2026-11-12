Borasio decisivo con l'Italia U19: l'idolo Pogba e quel passaggio dal Torino alla Juve

Il percorso di crescita di Benit Borasio continua a regalare segnali importanti, sia con la Juve e sia con le selezioni giovanili azzurre. Il difensore classe 2008 si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nel panorama dei giovani talenti italiani, grazie alle proprie qualità fisiche e alla capacità di interpretare più ruoli. Un profilo in evoluzione, sul quale i bianconeri hanno deciso di puntare anche per il futuro e dove si è guadagnato i gradi di capitano e leader dello spogliatoio in Primavera.