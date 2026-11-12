"Juve, ma quale fallimento! Mi fa male...": Henry tra retroscena e lode, "Non avevo la sua capacità"
Thierry Henry torna a parlare della Juventus e lo fa con un pizzico di nostalgia. Ospite del podcast francese Kampo, l'ex fuoriclasse transalpino, oggi opinionista sportivo, ha ripercorso la sua breve parentesi in bianconero, soffermandosi anche sulle difficoltà attraversate negli ultimi anni dal club torinese. Una situazione che non lo lascia indifferente, soprattutto considerando il prestigio e la storia della società che lo aveva accolto nel gennaio del 1999. L'avventura di 'Titì' a Torino è durata appena 196 giorni. Arrivato dal Monaco per circa 30 miliardi di lire, poco dopo aver conquistato il Mondiale con la Francia, il giovane attaccante non è riuscito a trovare la propria dimensione nel sistema di gioco di Ancelotti. Nel 3-5-2 dell'allenatore è stato impiegato come esterno a tutta fascia. Il bilancio è stato di 20 presenze e tre gol, prima del trasferimento all'Arsenal nell'estate successiva, dove ha poi costruito una carriera straordinaria.
Henry e il rapporto con la Juventus: "Mi fa male vederla così"
Nel corso dell'intervista, Henry ha voluto innanzitutto chiarire come consideri l'esperienza in bianconero, respingendo l'idea di un fallimento: "Ascoltatemi bene, e lo dico spesso: quello che è successo alla Juventus è successo. Sì, va bene, me ne sono andato, l'ho spiegato. Mi fa male vedere la Juve nella situazione in cui si trova adesso, ma è un club straordinario", ha raccontato.
Anche un dettaglio apparentemente curioso come la scelta del numero di maglia, il 6, è diventato occasione per una battuta: "E cosa volevi che facessi? Era la metà del 12, ecco perché! In fondo era adatto, perché giocavo da esterno a tutta fascia. È lì che ho cominciato a perdere i capelli, tra l'altro!". Nessun rimpianto, dunque, per quei mesi trascorsi in Italia. "Un fallimento l'esperienza alla Juventus? No, assolutamente no, neanche per un momento lo direi! Come dico spesso, comunque la guardi, si impara". Parole che testimoniano come anche una parentesi professionale complicata possa lasciare ricordi e insegnamenti importanti.
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