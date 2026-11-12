"Potevo giocare col ginocchio di un altro": l'ex Juve shock, un anno e mezzo per tornare in campo
Superare un infortunio non è mai facile, soprattutto quando sei costretto a vedere i tuoi compagni da fuori per un anno e mezzo. Un tempo che sembra quasi non scorrere mai e che ti porta, inevitabilmente, a fare riflessioni sul futuro. Alla fine, però, all'interno di un tunnel buio e tortuoso, c'è sempre uno spiraglio di luce e quello per Kulusevski è il ritorno in campo con il Tottenham. Il calciatore svedese ha raccontato tutta la situazione, toccando anche punti importanti e lavorando tanto sull'aspetto mentale. Da quella Primavera del 2025, l'ex Juve si è ristabilito e in poco tempo si è guadagnato la nuova chiamata della Svezia: "Spero di giocare in queste partite".
Kulusevski: "Se non avessi avuto mia figlia..."
Kulusevski si racconta a Fotbollskanalen e proprio sulla chiamata della Svezia dice: "Mi sento come a casa. Questa settimana mi darà una carica enorme. Stare con i ragazzi e rappresentare la mia nazione è qualcosa che ho sempre considerato speciale. Non vedo l’ora che arrivi questa settimana. Finora è stata una giornata fantastica".
Il centrocampista racconta poi il periodo dell'infortunio con il rischio di dover lasciare il calcio: "La cosa migliore che mi è venuta in mente è stata quella di trasferirmi su un'isola e stare con la mia famiglia. Se non avessi avuto mia figlia, sarebbe stata dura. Mi sarei sentito perso. Ma lei è così divertente. Ho pensato: 'Basta che possa stare con lei e mi divertirò'".
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