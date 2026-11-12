Khephren o Marcus? Thuram, il nuovo taglio di capelli lascia tutti a bocca aperta: "Oh mio dio"
Dimenticate il Khephren Thuram così come lo conoscevate. Mentre aspetta di ritornare in campo, infatti, il francese ha deciso di dare un taglio netto anche alla sua acconciatura. Via i lunghi rasta che lo hanno sempre accompagnato fin qui: il classe 2001 ha tagliato praticamente tutto. Ad annunciarlo è stato proprio il giocatore bianconero, che ha pubblicato su Instagram i retroscena del nuovo look.
Khephren come Marcus: nuovo taglio di capelli per Thuram
"Taglia, ma... vai piano", inizia così il video del taglio di capelli di Khephren Thuram. Sedia di plastica, un bagno, delle forbici e una faccia a dir poco sorpresa: "Oh mio dio". Il centrocampista della Juve ha detto addio al suo iconico look e ha optato per un taglio molto più corto, che lo fa assomigliare moltissimo al fratello Marcus. Buon sangue non mente e i due, figli dell'ex difensore bianconero Lilian, si assomigliano terribilmente ora che entrambi hanno i capelli corti. Non a caso ad assistere 'all'operazione' in videochiamata c'era proprio l'attaccante dell'Inter, che ha cercato di sostenere il fratello: "Di cosa sono più preoccupato? Tu non sei preoccupato di nulla". Poi un retroscena della loro infanzia: "Quando era piccolo, mamma districava sempre i capelli di Khephren". A chiudere il video sui social una domanda che sembra lasciare spazio a un po' di preoccupazione: "Vista la mia linea dei capelli… Ricresceranno mai?".
Infortunio Khephren Thuram: quando tornerà in campo?
La speranza è che il nuovo taglio possa aiutare il francese, almeno dal punto di vista psicologico, i problemi degli ultimi mesi. Per tutta l'estate, infatti, Khephren non si è allenato con la Juve per cercare di superare un problema al ginocchio, la sindrome femoro-rotulea. Il riposo però non è bastato e per questo è stata necessaria un'operazione, che ha allungato di moltissimo i tempi di recupero. Nel video del taglio di capelli, il classe 2001 utilizza ancora le stampelle e non a caso il suo rientro è previsto soltanto per inizio 2027. La Juve ha bisogno di lui e lo aspetta. Chissà, magari i capelli corti lo aiuteranno.
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