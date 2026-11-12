Yildiz premiato in attesa del ritorno in campo: è lui il miglior giovane al Gran Galà del Calcio
Ogni anno il Gran Galà del Calcio premia le eccellenze del calcio italiano e anche la XV edizione lo ha fatto con tutti i protagonisti della stagione 2025/26. Lunedì 16 novembre ci sarà la cerimonia di premiazione, ma i vincitori nelle varie categorie sono già stati svelati in conferenza stampa: c'è anche Kenan Yildiz.
Non solo Yildiz: premio alla carriera per Buffon, c'è anche Tuttosport
Il premio di miglior portiere è andato a Svilar, con Dimarco come miglior difensore e miglior calciatore, Nico Paz miglior centrocampista e Malen miglior attaccante. Non manca però un po' di Juve: Yildiz è stato nominato miglior giovane e il premio alla carriera è andato a Gianluigi Buffon. Incetta di premi anche per il Como, che oltre ai giocatori è stato premiato come miglior club, miglior presidente, miglior direttore sportivo e miglior giovane allenatore. Il gol più bello della stagione? Quello di McTominay in Napoli-Inter.
Ma i premi non si fermano al terreno di gioco, premiati anche gli arbitri. Maurizio Mariani è stato nominato miglior arbitro CAN, mentre Aleandro di Paolo miglior arbitro VAR. Tra i premi per i media, ha vinto anche Tuttosport, visto che Guido Vaciago ha vinto il premio "Miglior Direttore di testata sportiva quotidiano". Ecco la Top 11 della Serie A:
Top 11 Serie A (4-4-2): Butez; Palestra, Mancini, Ramon, Valle; Orsolini, Modric, Konè, Zaccagni; Lautaro, Malen. All. Gasperini
Gran Galà del Calcio: i principali premi
- Miglior Portiere: Mile Svilar
- Miglior Difensore: Federico Dimarco
- Miglior Centrocampista: Nico Paz
- Miglior Attaccante: Donyell Malen
- Miglior Calciatore: Federico Dimarco
- Miglior Giovane Calciatore: Kenan Yildiz
- Miglior Goal: Scott McTominay (Napoli – Inter)
- Miglior Allenatore: Cristian Chivu
- Miglior Giovane Allenatore: Cesc Fàbregas
- Miglior Club: Como 1907
- Miglior Presidente: Mirwan Suwarso
- Miglior Direttore Sportivo: Carlalberto Ludi
- Miglior Arbitro CAN Lega Serie A: Maurizio Mariani
- Miglior Arbitro VAR Lega Serie A: Aleandro Di Paolo
- Miglior Esordiente: Francesco Pio Esposito
- Miglior Giocatore Rivelazione: Marco Palestra
- Miglior Giovane Talento: Nico Paz
- Premio Speciale: Alla memoria del Maestro Franco Baresi
- Premio alla Carriera: Gianluigi Buffon
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