Yildiz premiato in attesa del ritorno in campo: è lui il miglior giovane al Gran Galà del Calcio

Ogni anno il Gran Galà del Calcio premia le eccellenze del calcio italiano e anche la XV edizione lo ha fatto con tutti i protagonisti della stagione 2025/26. Lunedì 16 novembre ci sarà la cerimonia di premiazione, ma i vincitori nelle varie categorie sono già stati svelati in conferenza stampa: c'è anche Kenan Yildiz .

Non solo Yildiz: premio alla carriera per Buffon, c'è anche Tuttosport

Il premio di miglior portiere è andato a Svilar, con Dimarco come miglior difensore e miglior calciatore, Nico Paz miglior centrocampista e Malen miglior attaccante. Non manca però un po' di Juve: Yildiz è stato nominato miglior giovane e il premio alla carriera è andato a Gianluigi Buffon. Incetta di premi anche per il Como, che oltre ai giocatori è stato premiato come miglior club, miglior presidente, miglior direttore sportivo e miglior giovane allenatore. Il gol più bello della stagione? Quello di McTominay in Napoli-Inter.