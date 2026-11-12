"Lo convinci, è devastante e ti fa fare il salto di qualità": Ravanelli, il nome per l'attacco Juve

Intervenuto nel corso del programma "Penna Bianca", sul canale Youtube di Tuttosport, la leggenda della Juve Fabrizio Ravanelli ha parlato della squadra di Luciano Spalletti: "C'è speranza che trovi un'identità stabile? Ogni partita sembra di vedere una squadra diversa, sono d'accordo. Forse si potrà vedere una Juventus che riesce a fare una partita concreta e concentrata solo quando sarà al completo. Anche a Firenze abbiamo faticato e preso dei gol evitabili. Se dovesse continuare così, sarebbe una situazione davvero pericolosa".

Vaciago: "Juve come le macchine che partono male" Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha aggiunto: "Il punto è come li hai presi i due gol. Un conto è se prendi un pugno dalla Lazio che sta performando, un conto dalla Fiorentina e con due distrazioni difensive imperdonabili. La reazione c'è stata ma io vedevo un discreto divario tecnico tra le due squadre, mi aspettavo che la Juve vincesse. Manca un rigore, lo voglio ribadire, errore imperdonabile dell'arbitro. Sono d'accordo con Fabrizio, mancano dei giocatori e degli elementi che danno stabilità. Con Yildiz, Nico Gonzalez e giocatori di maggiore forse avresti portato a casa la vittoria. Ma la coperta è corta: fai una reazione, ma hai problemi in difesa. Come quelle macchine che partono male, sistemi una roba e poi dopo 1000km ti si rompe qualcos'altro".