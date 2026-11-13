La metamorfosi di Kolo Muani: Spalletti studia Marcus Thuram e ribalta le gerarchie Juve

“Ciao Tikus, mi ha girato il tuo numero Khéphren. Da francese a francese, non è che potresti darmi qualche consiglio?”. Chissà che non sia andata proprio così tra Kolo Muani e Marcus Thuram. Protagonisti di due avvi stagionali agli antipodi: il primo, all’insegna dell’inconsistenza realizzativa; il secondo, invece, dell’euforia più totale, complici i 6 gol e 4 assist messi a referto in 10 presenze di campionato. Perché a guardare le ultime “heatmap” (le porzioni di campo ricoperte nei 90 minuti) dei due centravanti francesi, si fa fatica a trovare la benché minima differenza. E non è di certo un caso che Kolo sia tornato a inscenare prove gagliarde e convincenti proprio a margine del dirottamento sull’out di destra disposto da Spalletti. Come il collega nerazzurro, il francese ha dimostrato di trovarsi maggiormente a suo agio nel momento in cui gli viene concessa la possibilità di attaccare verticalmente - e in solitaria - gli spazi sulle corsie. E, soprattutto, di avere disperato bisogno di un partner con cui condividere l’attacco.