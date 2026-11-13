La metamorfosi di Kolo Muani: Spalletti studia Marcus Thuram e ribalta le gerarchie Juve
Il francese nelle ultime prove si è mosso come il bomber dell’Inter ed è tornato subito pericoloso
“Ciao Tikus, mi ha girato il tuo numero Khéphren. Da francese a francese, non è che potresti darmi qualche consiglio?”. Chissà che non sia andata proprio così tra Kolo Muani e Marcus Thuram. Protagonisti di due avvi stagionali agli antipodi: il primo, all’insegna dell’inconsistenza realizzativa; il secondo, invece, dell’euforia più totale, complici i 6 gol e 4 assist messi a referto in 10 presenze di campionato. Perché a guardare le ultime “heatmap” (le porzioni di campo ricoperte nei 90 minuti) dei due centravanti francesi, si fa fatica a trovare la benché minima differenza. E non è di certo un caso che Kolo sia tornato a inscenare prove gagliarde e convincenti proprio a margine del dirottamento sull’out di destra disposto da Spalletti. Come il collega nerazzurro, il francese ha dimostrato di trovarsi maggiormente a suo agio nel momento in cui gli viene concessa la possibilità di attaccare verticalmente - e in solitaria - gli spazi sulle corsie. E, soprattutto, di avere disperato bisogno di un partner con cui condividere l’attacco.
Juventus: il piano di Spalletti per Kolo Muani
Nessuno dei due è nato con lo status di bomber d’area di rigore. No, nemmeno il figlio d’arte nerazzurro, arrivato dal Borussia Monchengladbach nell’estate del 2023 per ereditare il testimone di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, pur essendo - allora, sulla carta - un esterno sinistro. O meglio: una seconda punta tutt’altro che prolifica quando schierata da sola al centro dell’attacco. Ma lo è diventato col lavoro certosino di chi ha vi ha rimodellato la squadra a sua immagine e somiglianza. Sfruttandone le velleità, s’intende. Esattamente ciò che intende fare Luciano Spalletti con Kolo Muani: il fabbro di quel carro da cui non si sognerebbe mai di scendere. Perché non può - le alternative scarseggiano - e, soprattutto, perché resta convinto di essere a centimetri dalla soluzione del rebus. Quello che, ad oggi, vede Gleison Bremer quale il miglior realizzatore in A dei bianconeri... In sintesi: continuare a lanciarlo sulla corsia di destra o, all’occorrenza, al fianco di uno tra Woltemade ed Ekhator.
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