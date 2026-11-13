“Tocca una palla e fa gol, è l’ideale per la Juve! Chi può essere il nuovo Yildiz”
L’ex Giaccherini sui movimenti di mercato della squadra bianconera: “Senza Locatelli non basta Douglas. Conceicao mi piace tanto, però a fine anno porta poche reti e assist”
Il consiglio di mercato alla Signora arriva da uno dei suoi folletti prediletti. Quell’Emanuele Giaccherini che nel biennio 2011-13 era riuscito a entrare in maniera prepotente nel cuore dei tifosi juventini. Un talento che oggi brilla anche davanti al microfono e in tv come talent di Dazn, ma rimasto tra i calciatori più amati dai tifosi come testimonia l’affetto ricevuto martedì sera ad Anghiari, dove ha ricevuto il premio “La Clessidra” alla carriera: «Leggo e sento parlare tanto in questi giorni di Sorloth, Balogun e Scamacca: sono tutti ottimi attaccanti, ma – spiega Giac – se fossi nella Juve non avrei dubbi su chi puntare in avanti...».
Cosa manca alla Juve
A chi allude? «Farei di tutto per prendere Varela. Sarebbe perfetto per i bianconeri. Ho fatto come seconda voce Inter-Monza alla prima giornata di campionato e ho visto fin da subito un giocatore di grandissimo livello. Non a caso ha avuto un grande impatto in Serie A, tanto da essere capocannoniere al primo anno». A livello di caratteristiche il portoghese si sposerebbe bene col gioco di Spalletti? «Certamente. Sia per come attacca la profondità sia per la capacità di essere micidiale in area di rigore: Varela tocca una palla e fa gol. L’ideale per la Juve che davanti segna poco, considerati gli alti e bassi avuti finora da Kolo Muani e Woltemade».
Da opinionista come giudica l’attuale Juventus? «Sta facendo fatica. Negli ultimi anni la Juve sta cambiando tanto, anzi troppo tra giocatori e allenatori. Questo non è il dna della Juventus. Vanno ritrovate una certa identità e la propria storia che sono andate perse». Cosa manca? «Manca uno zoccolo duro italiano. Locatelli adesso è infortunato: la sua leadership la senti, quando non c’è. L’importanza di Manuel per la squadra spesso viene sottovalutata. Gatti e Cambiaso, invece, stanno giocando poco. Alla fine c’è solo Vicario in campo sempre titolare. Troppo poco. Servono più giocatori italiani per far capire agli stranieri l’importanza di questa maglia e infondere il senso di appartenenza».
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