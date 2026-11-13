“Tocca una palla e fa gol, è l’ideale per la Juve! Chi può essere il nuovo Yildiz”

Il consiglio di mercato alla Signora arriva da uno dei suoi folletti prediletti. Quell’Emanuele Giaccherini che nel biennio 2011-13 era riuscito a entrare in maniera prepotente nel cuore dei tifosi juventini. Un talento che oggi brilla anche davanti al microfono e in tv come talent di Dazn, ma rimasto tra i calciatori più amati dai tifosi come testimonia l’affetto ricevuto martedì sera ad Anghiari, dove ha ricevuto il premio “La Clessidra” alla carriera: «Leggo e sento parlare tanto in questi giorni di Sorloth, Balogun e Scamacca: sono tutti ottimi attaccanti, ma – spiega Giac – se fossi nella Juve non avrei dubbi su chi puntare in avanti...».

Cosa manca alla Juve A chi allude? «Farei di tutto per prendere Varela. Sarebbe perfetto per i bianconeri. Ho fatto come seconda voce Inter-Monza alla prima giornata di campionato e ho visto fin da subito un giocatore di grandissimo livello. Non a caso ha avuto un grande impatto in Serie A, tanto da essere capocannoniere al primo anno». A livello di caratteristiche il portoghese si sposerebbe bene col gioco di Spalletti? «Certamente. Sia per come attacca la profondità sia per la capacità di essere micidiale in area di rigore: Varela tocca una palla e fa gol. L’ideale per la Juve che davanti segna poco, considerati gli alti e bassi avuti finora da Kolo Muani e Woltemade».