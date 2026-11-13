Juve, il lato oscuro di bomber Bremer: quanto pesano i gol fatti e quelli fatti prendere

TORINO - Bisogna rinunciare all’immediatezza dei numeri e guardare anche oltre, per tracciare un bilancio della stagione di Gleison Bremer fin qui. Tocca tuffarsi a piè pari nel paradosso senza farsi trascinare dalle onde, ma mantenendo l’equilibrio. In questo momento , il difensore brasiliano è il capocannoniere della Juventus in Serie A con tre gol; superato da Kolo Muani e Woltemade solo se si includono le reti in Europa League che portano i due a 4 marcature a testa. E già questo basterebbe ad aprire dibattiti infiniti, questioni ancora irrisolte. Sono numeri che sottolineano le mancanze, più che la presenza di Bremer nell’area avversaria. Le mancanze di un attacco che fatica a ingranare e di una squadra che spesso si aggrappa alla palla messa in mezzo per sfruttare la fisicità dei centrali difensivi.

Bomber Bremer

A proposito di equilibrio, però, le difficoltà offensive non devono far sì che si manchi di sottolineare l’abilità di Gleison nel trovare la porta avversaria e, in questo, i numeri sono un’ottima sponda per raccontarlo. Bremer è il difensore centrale più prolifico d’Europa dal 2019. Dalla prima rete segnata in maglia Toro, nessun altro nel suo ruolo ha realizzato 25 gol nei cinque maggiori campionati europei. In questa stagione, il brasiliano condivide la vetta fra i centrali di difesa goleador con Upamecano (Bayern), Marquinhos (Psg) e Bartra (Betis). Insomma, negli anni si è confermato a livelli altissimi per conversione in rete e, chiaramente, il punto di forza è stato il colpo di testa o, comunque, le situazioni da mischia in area su calcio piazzato. I dati complessivi sono ancor più impressionanti se si pensa alle partite saltate dopo l’operazione al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un anno.

