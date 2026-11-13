Yildiz, regalo speciale da Messi! Tutta l'emozione: "Piangerei in questo momento se…"

Un regalo inaspettato per Yildiz da parte di Messi e di Adidas. Il turco della Juve, attualmente fuori per infortunio, è uno dei 10+ scelti proprio da Leo come uno dei nuovi talenti del calcio mondiale. E visto l'addio della Pulce all'Argentina è stato fatto proprio un pensiero a Kenan nella sua visita all'Adidas HQ. Un momento speciale vissuto dal giocatore della Vecchia signora che incredulo esclama: "Mai ricevuto un regalo più bello...".