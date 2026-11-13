Yildiz, regalo speciale da Messi! Tutta l'emozione: "Piangerei in questo momento se…"
Un regalo inaspettato per Yildiz da parte di Messi e di Adidas. Il turco della Juve, attualmente fuori per infortunio, è uno dei 10+ scelti proprio da Leo come uno dei nuovi talenti del calcio mondiale. E visto l'addio della Pulce all'Argentina è stato fatto proprio un pensiero a Kenan nella sua visita all'Adidas HQ. Un momento speciale vissuto dal giocatore della Vecchia signora che incredulo esclama: "Mai ricevuto un regalo più bello...".
Yildiz e la visita all'Adidas HQ
Il video pubblicato dalla Juve parte sul van con Yildiz che si chiede: “Cosa penso di queste scarpe super veloci? Voglio essere veloce in campo. È per questo che è importante avere una scarpa leggera”. A quel punto entra nell’Adidas HQ, prima al negozio dove, assieme al papà, osserva un po' in giro: “Vorrei dare un’occhiata alla sezione golf. Vorrei giocarci” ed esce poi con un completo di tuta grigia.
Successivamente gli viene presa la misura del piede e prende in mano un paio di scarpe bianche: “Non le ho mai viste in una partita queste”. Uno dello staff gli domanda: “Puoi andare alla partita d’addio di Messi”. E la risposta di Yildiz, dopo aver chiesto la ripetizione della frase: “Non potrò andarci”.
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