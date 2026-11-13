"Parlai con la Juve", il retroscena del talento Italia: motore alla Pogba e una clausola monstre

Tra i talenti italiani in rampa di lancio c'è un ragazzo classe 2003 che fino al 2024 giocava ancora in Serie C, nell'AlbinoLeffe. Ora a distanza di poco più di 2 anni è titolarissimo in Champions League ed è entrato a far parte del giro dell'Italia di Mancini. Sono infatti 5 le presenze in Nazionale maggiore di Issa Doumbia, compresa quella nella vittoria per 3-1 contro la Francia, dove è subentrato al posto di Frattesi nel secondo tempo, giocando un'ottima patita. Oggi gioca nello Sporting Lisbona, dove sta convincendo a più riprese, ma Doumbia è cresciuto sognando Pogba e ora la Juve lo segue con interesse. E pensare che proprio i bianconeri avrebbero potuto acquistarlo prima che esplodesse.

Dalla Serie C alla Champions, il viaggio di Doumbia: "Presi per pazzi" Il classe 2003 è nato da genitori ivoriani ed è cresciuto calcisticamente nell'AlbinoLeffe, dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili. Poi nell'estate del 2024 il salto al Venezia in Serie A, che per acquistarlo lo ha pagato 1 milione di euro. Una cifra importante, come sottolineato anche dal General Manager e ds del club arancioneroverde, Filippo Antonelli, nel corso del Festival della Serie A: "Lo abbiamo preso dall'Albinoleffe dopo che aveva fatto 13 anni lì. Ci hanno preso per pazzi quando lo abbiamo pagato 1 milione dalla C. Come ho convinto la dirigenza? L'ho imparato da Galliani: questo bisogna prenderlo perché è forte, punto".