Un dirigente Juve celebrato da Forbes, la lista parla chiaro: ecco di chi si tratta

Nonostante le difficoltà sul campo, la Juve è e resta una delle realtà più importanti del panorama calcistico italiano ed Europeo. Una squadra con una grandissima storia alle spalle, che però riesce ancora oggi a lasciare il segno e a coinvolgere milioni e milioni di tifosi, in Italia e non solo. Un successo che è possibile vedere anche sui social: 59 milioni di follower su Instagram, 47 milioni su Facebook e 9,4 milioni su X. E se la Vecchia Signora è la regina incontrastata (la classifica non lascia spazio a dubbi), gran parte del merito va al reparto comunicazione del club, tra i migliori d'Italia. Non a caso il Chief Comunication Officer è stato premiato da Forbes Italia.

I 100 migliori direttori marketing del 2026: c'è anche quello della Juve Samsung, Google, Guess, Enel, Coca Cola, Adidas e chi più ne ha più ne metta: Forbes Italia ha stilato la lista dei 100 migliori direttori marketing e comunicazione del 2026. Tra i tanti nomi illustri è presente anche il Chief Comunication Officer della Juve, Pier Donato Vercellone. Per il club bianconero e il suo dirigente, alla Juve dal 2025 e che in passato ha ricoperto ruoli di prestigio dal Milan fino a Nike, si tratta di un riconoscimento molto importante.