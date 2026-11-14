Nico Gonzalez e Conceicao tornano e cambiano la Juve: la gestione di Spalletti per Venezia, Omonia e Como

Dal 22 ottobre al 22 novembre, dal match di Europa League con il Rennes a quello di campionato con il Venezia , al rientro dopo la sosta: un mese fuori, dunque, per Nico Gonzalez , che si prepara al ritorno, quantomeno dalla panchina. Si sta allenando a Torino con gli altri infortunati, come Yildiz , e da lunedì è atteso in gruppo, alla ripresa ufficiale degli allenamenti alla Continassa con il rientro dei primi nazionali: l’argentino aveva rimediato una lesione muscolare di basso grado al soleo, un punto sempre un po’ delicato e da trattare con prudenza. Però le sensazioni di Nico sono buone, così come buona è la notizia per Luciano Spalletti che potrà contare su un elemento fondamentale per l’attacco. Il tecnico bianconero considera infatti l’argentino l’unica vera alternativa a Woltemade come riferimento offensivo per la sua capacità di colpire di testa e di rappresentare un terminale credibile per giocare al fianco di Kolo Muani .



Destra, sinistra, volendo anche centravanti atipico: Nico Gonzalez può consentire a Spalletti di variare pure diversi sistemi di gioco. L’obiettivo sarà quello di avere l’ex viola al cento per cento per la trasferta di Como di fine novembre, ma è possibile che l’argentino riesca a dare minuti di qualità anche con il Venezia il 22 novembre e nel quinto turno di Europa League, all’Allianz Stadium di giovedì 26 con l’Omonia.

Si rivede Conceiçao: altro recupero importante per Spalletti

Aumenterà la concorrenza tra gli esterni offensivi, considerando l’imminente rientro anche di Francisco Conceiçao: il portoghese si è già allenato in gruppo in settimana e avrà altri giorni per aumentare i giri del motore, anche perché con il Venezia difficilmente il figlio d’arte sarà tra i titolari. In quel ruolo di esterno offensivo a destra è ormai sempre più fisso Randal Kolo Muani, che riesce esprimersi al meglio potendo svariare rispetto a quando è costretto ad agire da riferimento centrale. Conceiçao potrebbe magari puntare al posto dal primo minuto in Europa League contro l’Omonia, quando Spalletti potrà affidarsi a un turnover un po’ più ampio (condizioni fisiche generali permettendo) nell’ottica di risparmiare qualche titolare per la delicata trasferta di Como. Ma in ogni caso per l’allenatore bianconero è una buona notizia poter recuperare qualche elemento, nella speranza per la Juve che dagli impegni delle nazionali tornino tutti senza acciacchi: in questi giorni alla Continassa si stanno allenando pure alcuni infortunati di lungo corso.