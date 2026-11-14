Zhegrova, eterna attesa Juve: perché i suoi lampi di talento non convincono Spalletti. E a gennaio...

A Torino è rimasto intrappolato nelle gerarchie del reparto offensivo, col Kosovo può tornare a sentirsi protagonista. Per Edon Zhegrova la sosta delle nazionali rappresenta molto più di una semplice parentesi tra un impegno e l’altro: è l’occasione per respirare, ritrovare il campo e scrollarsi di dosso le difficoltà di una prima parte di stagione decisamente complicata. Contro Israele, l’esterno destro della Juve sarà titolare, esattamente come nella successiva sfida con l’Irlanda. Due appuntamenti da sfruttare per ritrovare ritmo partita e mettere da parte, almeno momentaneamente, le amarezze bianconere.

Zhegrova, voglia di riscatto

Alla Continassa, infatti, finora ha vissuto soprattutto di spezzoni. Mai dall’inizio in questa stagione, eppure qualche segnale interessante lo aveva mandato. Contro Sassuolo, Atalanta e Cagliari, per esempio, il suo ingresso aveva acceso la manovra, portando imprevedibilità, strappi e quella capacità di saltare l’uomo che rappresenta una delle sue qualità migliori. Lampi di talento che non sono bastati, però, a convincere Spalletti. Il tecnico continua a preferirgli altre soluzioni e l’ultima delusione è arrivata a Firenze, dove Zhegrova si aspettava finalmente una chance dal primo minuto. Invece gli è stato preferito Woltemade, reduce da un’influenza che lo aveva debilitato parecchio. Una scelta difficile da digerire per il kosovaro, che aveva individuato nella trasferta viola l’occasione giusta per cambiare marcia. La prestazione nella ripresa, poi, non lo ha aiutato a riscattare la mancata partenza dall’inizio.