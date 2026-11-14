Sosna, chi è il gioiellino che la Juve vuole blindare: pronto al salto di categoria

Il ritorno alla Juve ha restituito ad Adam Sosna un ruolo da protagonista. Dopo una seconda parte di stagione trascorsa in prestito alla Reggiana, dove era stato mandato l’anno scorso per trovare maggiore spazio nella Primavera emiliana, il classe 2007 è rientrato a Vinovo con l’obiettivo di rilanciarsi. E i primi mesi della nuova annata stanno confermando le aspettative del club. Sosna è diventato uno dei profili più interessanti della Primavera bianconera, conquistando spazio attraverso prestazioni convincenti e una crescita che non è passata inosservata a Simone Padoin.

Juventus Juve Primavera, l'incredibile gol annullato a Sosna: fuorigioco fantasma e rosso a Padoin Guarda la gallery La rivalutazione di Padoin L’allenatore ha avuto modo di rivalutarlo, apprezzandone soprattutto i progressi e la capacità di incidere. Un gol e due assist sono il bilancio statistico di questa prima parte di campionato, ma il contributo del ceco va ben oltre i freddi numeri. A convincere è soprattutto la continuità del rendimento, accompagnata da una maggiore partecipazione alla manovra e da una maturità tattica che gli permette di interpretare più situazioni. Sosna può agire da seconda punta, giocando vicino al centravanti, oppure da esterno sinistro, posizione dalla quale riesce a sfruttare le proprie qualità nell’uno contro uno e la capacità di accentrarsi.