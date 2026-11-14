Gioisce Sarr col Senegal, per Celik tempi durissimi: ora tocca a McKennie e Alajbegovic

Arrivano mattoncini di buone notizie che la Juventus può prendere e mettere da parte per costruire la prossima parte della stagione. Arrivano dagli impegni in nazionale dei bianconeri, impegnati in questa sosta con le rispettive selezioni. C’è la piena ripresa di Zeki Celik che si è lasciato alle spalle l’infortunio muscolare alla coscia sinistra e ha risposto presente alla prima chiamata del nuovo ct turco: Sergen Yalcin. Nella sconfitta per 2-1 contro il Belgio , Celik è entrato in campo al 70’, quando la rimonta dei Diavoli Rossi era già completata. Lo ha fatto sulla sua corsia di competenza, quella destra. Quella che alla Juventus non ha praticamente mai occupato perché Spalletti lo ha sempre preferito a Cambiaso e Cabal a sinistra. La sua è stata una buona prestazione sia dal punto di vista dell’apporto difensivo che della spinta offensiva. Coinvolto nel gioco e pulito tecnicamente, l’esterno ha dimostrato ancora una volta di assolvere pienamente ai compiti che gli vengono assegnati. Tornerà a Torino e, molto probabilmente, non ci metterà molto a riprendersi una maglia da titolare. Magari già alla prossima contro il Venezia.

Stasera in campo McKennie e Alajbegovic

Ottime notizie arrivano anche dal Senegal dove Pape Matar Sarr ha messo a referto un assist nella vittoria della sua nazionale – allenata da Patrick Vieira -, per 4-1 contro il Sudan. Il centrocampista della Juventus è entrato al 71’ e un quarto d’ora più tardi ha imbucato per Mboup che ha segnato il gol finale del match valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Oltre l’assist, Sarr ha creato un’altra azione pericolosa e, in generale, nonostante il poco tempo a disposizione, ha dato un contributo per nulla banale alla sua squadra. Oltre le buone prestazioni, motivo in più per sorridere per Spalletti e il suo staff: entrambi i calciatori hanno giocato circa venti minuti evitando, quindi, un eccessivo sperpero di energie. Questa sera occhi puntati su altri due campi: la Bosnia di Alajbegovic affronta la Svezia in Nations League, mentre McKennie con gli USA affronterà Haiti alla Concacaf Nations League. Riflettori puntati sul bosniaco classe 2007 e non potrebbe essere altrimenti. Alajbegovic è uno dei talenti in ascesa della sua nazionale, come rimarcato dallo stesso ct Barbarez, e ogni occasione è buona per consolidare il proprio ruolo di leader della sua selezione. E occhi puntati anche dalla Continassa; la Juventus spera di ritrovarlo al meglio dopo gli impegni con la Bosnia: ci sarà ancora bisogno di lui e dovrà ancora farsi carico di una buona dose di responsabilità, almeno fino al pieno recupero di Kenan Yildiz. Da quel momento, poi, i grattacapi saranno di Spalletti: problemi di abbondanza, certamente meglio della scarsità di risorse con cui ha avuto a che fare fin qui. Termometro pronto per misurare le prestazioni di McKennie con gli Stati Uniti. Il centrocampista è apparso in difficoltà in questo ultimo periodo e chissà che le partite con la nazionale non possano aiutarlo a trovare la forma migliore.