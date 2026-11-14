Italia, poker all'Armenia: Salvai gol e infortunio, Ghiotto capitano. Prossima sfida alla Francia

Pasqual: "Ci manca l'ultimo passo per chiudere al meglio"

Al termine della sfida le parole di Pasqual ai canali della FIGC: "Sono molto contento, soprattutto per il lavoro svolto in questi primi dieci giorni. Abbiamo affrontato e battuto due squadre molto chiuse, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le loro difese, realizzando 10 reti senza subirne. È un risultato importante, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l’ultima partita del girone come una finale, che puntiamo chiaramente a vincere per chiudere al primo posto a punteggio pieno. Valuteremo le condizioni dei ragazzi nei prossimi giorni e schiereremo la miglior formazione possibile. La squadra sta rispondendo bene, dentro e fuori dal campo, grazie al grande lavoro di tutto lo staff. Sono soddisfatto perché nelle prime due partite siamo riusciti a coinvolgere tutti. Ora ci manca l’ultimo passo per chiudere questo primo turno nel migliore dei modi".

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