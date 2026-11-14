Italia, poker all'Armenia: Salvai gol e infortunio, Ghiotto capitano. Prossima sfida alla Francia
Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell'Italia U17 nella fase di qualificazione agli Europei in Armenia. La formazione guidata da Pasqual offre un'altra prova convincente e supera nettamente i padroni di casa con un poker di reti. Un successo che permette agli azzurrini di mantenere il primo posto nel gruppo 10, dopo il largo 6-0 ottenuto contro il Lussemburgo. All'orizzonte c'è ora l'ultimo e decisivo appuntamento del girone, in programma martedì 17 novembre alle ore 11 contro la Francia.
Italia U17, Salvai e Ghiotto protagonisti: il racconto della partita
La sfida contro l'Armenia si indirizza già nella prima frazione, con l'Italia che trova due volte la via del gol e mette in discesa la partita. A inaugurare il tabellino è Elena, seguito dal raddoppio di Salvai, attaccante della Juventus, che lascia il campo al 42' del primo tempo per problemi fisici. Nella ripresa gli azzurrini continuano a gestire il confronto e aumentano ulteriormente il vantaggio grazie alla firma di Egharevba, autore della terza rete. Nel finale arriva anche il definitivo 4-0, l'autogol di Mullins, che completa una prestazione particolarmente positiva della squadra di Pasqual. Tra i protagonisti c'è anche Ghiotto, difensore centrale della Juventus, che disputa l'intera partita con la fascia di capitano al braccio. Non trova invece spazio Pipitò, altro giovane talento del vivaio bianconero, che assiste alla vittoria dalla panchina. Per l'Italia si tratta di un altro risultato importante in vista dell'ultimo impegno del girone, che mette in palio la conferma del primato contro la Francia.
Pasqual: "Ci manca l'ultimo passo per chiudere al meglio"
Al termine della sfida le parole di Pasqual ai canali della FIGC: "Sono molto contento, soprattutto per il lavoro svolto in questi primi dieci giorni. Abbiamo affrontato e battuto due squadre molto chiuse, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le loro difese, realizzando 10 reti senza subirne. È un risultato importante, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l’ultima partita del girone come una finale, che puntiamo chiaramente a vincere per chiudere al primo posto a punteggio pieno. Valuteremo le condizioni dei ragazzi nei prossimi giorni e schiereremo la miglior formazione possibile. La squadra sta rispondendo bene, dentro e fuori dal campo, grazie al grande lavoro di tutto lo staff. Sono soddisfatto perché nelle prime due partite siamo riusciti a coinvolgere tutti. Ora ci manca l’ultimo passo per chiudere questo primo turno nel migliore dei modi".
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