"Io e Chiellini da Allegri, Ronaldo non…", Benatia tra retroscena Juve e Rabiot: "Si scusò tardi"
È un Benatia schietto e diretto quello che parla a Canal+. Diversi gli argomenti trattati e a 360° della sua carriera: dalla Roma fino al passaggio alla Juve con l'aneddoto su Cristiano Ronaldo. Ma non solo anche il ricordo del fallo su Vasquez nella semifinale di Champions contro il Real Madrid e anche la cessione amara di Rabiot ai tempi del Marsiglia nel ruolo di direttore sportivo: "L'ho vissuta male...".
Benatia: "Cristiano Ronaldo non amava andare in ritiro"
Sull'addio al Bayern e l'arrivo alla Juve: "Visto che volevo andarmene già dal primo anno, ho chiesto di partire. Volevo tornare in Italia. C’era la Juve, l’Inter e altre squadre. In Germania non mi trovavo bene. Dopo due mesi ho detto a mia moglie: 'Senti, non so se qui ho fatto la scelta giusta. A dire il vero, io non mi sentivo a mio agio. L’Italia, è la mia seconda casa'. Quindi torno e vado alla Juve. A quel punto vedi che la cultura del lavoro e anche la disciplina sono importanti".
Poi l'aneddoto su Cristiano Ronaldo in bianconero: "Nel 2018 arriva Cristiano, a cui non piacciono molto i ritiri, non ci è abituato. Mi dice: 'Non c’è un modo di parlare un po’ con gli italiani, con l’allenatore?'. Io rispondo: 'Sì, certo. Ci proviamo". Quindi vado da Chiellini e gli dico: 'Gio, c’è questo collega qui che non apprezza molto il ritiro e tutto il resto'. Lui mi dice: 'Perché? Te l’ha detto lui?'. Io rispondo: 'Sì, è venuto da me'. Quindi andiamo a parlare con l’allenatore (a quei tempi Allegri) insieme a Chiellini: 'Mister, ci sono 3 o 4 giocatori, soprattutto i grandi giocatori, che preferirebbero, se possibile non fare il ritiro (ride ndr)'. L’allenatore risponde: 'Chi vuole andare in ritiro ci va, chi non vuole non ci va'".
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