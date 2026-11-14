"Io e Chiellini da Allegri, Ronaldo non…", Benatia tra retroscena Juve e Rabiot: "Si scusò tardi"

È un Benatia schietto e diretto quello che parla a Canal+. Diversi gli argomenti trattati e a 360° della sua carriera: dalla Roma fino al passaggio alla Juve con l'aneddoto su Cristiano Ronaldo. Ma non solo anche il ricordo del fallo su Vasquez nella semifinale di Champions contro il Real Madrid e anche la cessione amara di Rabiot ai tempi del Marsiglia nel ruolo di direttore sportivo: "L'ho vissuta male...".

Benatia: "Cristiano Ronaldo non amava andare in ritiro" Sull'addio al Bayern e l'arrivo alla Juve: "Visto che volevo andarmene già dal primo anno, ho chiesto di partire. Volevo tornare in Italia. C’era la Juve, l’Inter e altre squadre. In Germania non mi trovavo bene. Dopo due mesi ho detto a mia moglie: 'Senti, non so se qui ho fatto la scelta giusta. A dire il vero, io non mi sentivo a mio agio. L’Italia, è la mia seconda casa'. Quindi torno e vado alla Juve. A quel punto vedi che la cultura del lavoro e anche la disciplina sono importanti".