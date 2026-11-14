Il leader e il bomber da un gol a partita: Juve, i due baby fenomeni incantano la Nazionale!
Dal bianconero della Juventus all'azzurro dell'Italia: Alessandro Ghiotto e Pietro Salvai continuano a farsi notare e a rubare l'occhio. E la Vecchia Signora osserva da vicino il loro percorso di crescita. Entrambi classe 2010, entrambi hanno già siglato il primo contratto da professionisti e sono protagonisti con la Nazionale U17 (come accaduto nell'ultima sfida contro l'Armenia vinta 4-0). Uno difensore centrale moderno con leadership innata, l'altro fantasista con il fiuto per il gol e giocate da stropicciarsi gli occhi. Due profili diversi, ma accomunati da una crescita repentina e da una fiducia crescente da parte del club bianconero.
Ghiotto, il percorso fino alla Juve
Alessandro Ghiotto, nato il 16 febbraio 2010, si sta affermando sempre più come punto di riferimento della retroguardia bianconera, ma la sua leadership è emersa anche in Nazionale. Rappresenta il profilo del difensore moderno: non solo un elemento volto a chiudere gli spazi, ma un giocatore capace di dare ordine alla linea e di impostare l’azione. Viene descritto come un leader silenzioso, capace di guidare i compagni mentre protegge l’area e imposta con lucidità: insomma, grandi doti difensive e interventi praticamente mai in ritardo, a cui abbina qualità con il pallone tra i piedi. Il percorso di Ghiotto comincia a Domodossola, lontano dai principali centri del calcio giovanile. Dopo le prime esperienze con la Varzese, nel 2017 arriva la chiamata del Novara, dove cresce attraverso le varie categorie fino agli Esordienti. Nel 2021 compie un ulteriore passo in avanti approdando alla Juventus.
I progressi e il contratto da professionista
In bianconero la sua crescita procede gradualmente: dall’U13 e U14 fino all’U15, con cui colleziona 17 presenze e 2 gol, raggiungendo i quarti di finale nazionali. La stagione 2025/2026 rappresenta uno step ulteriore nel suo percorso: in U16 totalizza 26 presenze e 4 reti, di cui 19 in campionato (con 3 gol), in un cammino che lo porta fino alla finale Scudetto vinta contro l'Inter, in cui è autore di una prestazione magistrale. Il tutto in un'annata in cui arrivano anche la convocazione in U17 e la partecipazione al Torneo Internazionale Maggioni-Righi. Un rendimento che testimonia la sua crescita e il ruolo sempre più importante all’interno del progetto tecnico bianconero. La Juventus ha sancito nero su bianco la fiducia riposta nel percorso, e lo ha fatto l’11 marzo 2026, quando il giovane difensore ha siglato il primo contratto da professionista, con scadenza il 30 giugno 2028.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS