Il leader e il bomber da un gol a partita: Juve, i due baby fenomeni incantano la Nazionale!

In bianconero la sua crescita procede gradualmente: dall’U13 e U14 fino all’U15, con cui colleziona 17 presenze e 2 gol, raggiungendo i quarti di finale nazionali. La stagione 2025/2026 rappresenta uno step ulteriore nel suo percorso: in U16 totalizza 26 presenze e 4 reti, di cui 19 in campionato (con 3 gol), in un cammino che lo porta fino alla finale Scudetto vinta contro l'Inter, in cui è autore di una prestazione magistrale. Il tutto in un'annata in cui arrivano anche la convocazione in U17 e la partecipazione al Torneo Internazionale Maggioni-Righi. Un rendimento che testimonia la sua crescita e il ruolo sempre più importante all’interno del progetto tecnico bianconero. La Juventus ha sancito nero su bianco la fiducia riposta nel percorso, e lo ha fatto l’11 marzo 2026, quando il giovane difensore ha siglato il primo contratto da professionista, con scadenza il 30 giugno 2028.