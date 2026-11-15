"Carnevali, prendi Calhanoglu! Chi è la punta perfetta per la Juve e il miracolo di Spalletti"

TORINO - Un’intuizione blasfema. Almeno agli occhi di chi - comprensibilmente - non ne intuiva la fruttuosità. Siamo nell’estate del 2017, quella scandita dal tormentone rossonero del “passiamo alle cose formali”. Tra i vari acquisti, spicca quello di Calhanoglu , prelevato dal Leverkusen per 23,30 milioni di euro. Non ha un ruolo chiaro e non gioca da un anno per squalifica. Eppure Massimiliano Mirabelli decide di puntarci, andando contro tutto e tutti. A distanza di dieci anni da quell’operazione vincente che oggi la Juve spera di poter emulare, Mirabelli si gode il suo Padova, dove ricopre il ruolo di ds e responsabile dell’area tecnica.

Direttore, quanto c’è del suo Dna in questo Padova? «Tanto: la sento come una mia creatura a tutti gli effetti. Credo di essere riuscito a introiettare in quest’avventura tutto ciò che mi sono guadagnato in passato. La gente, purtroppo, si ricorda solo dei miei anni al Milan, dell’esperienza all’ Inter come osservatore, dell’anno al Sunderland in Premier… Ma la verità è che sono partito dal basso. Dalla promozione, all’eccellenza, passando per Serie D, C2, C1 fino ad arrivare alla B. L’unico campionato che non ho mai vinto. Spero di poterci riuscire qui a Padova. Sarebbe la chiusura del cerchio. Sono nel posto giusto al momento giusto».

Perché ha scelto di ripartire proprio dalla Serie C? «Per via della complessità della missione. Padova resta una piazza blasonata e importante, che pretende di stare a passo con le altre. Quando sono arrivato sapevo che sarebbe stato difficile tornare in B, dal momento che ci saremmo interfacciati con squadre come Triestina e Vicenza che avevano investito molto più di noi. Ma grazie all’eccellente lavoro dei miei collaboratori e dell’ambiente siamo riusciti a vincere il campionato contro ogni pronostico e a centrare una salvezza importante nell’anno successivo. Il tutto con il passaggio di proprietà nelle mani dei Banzato. Oggi a tutti i livelli vediamo sempre più fondi o proprietà straniere. Per questo ritengo che sia un privilegio poter lavorare con una famiglia padovana, solida, ambiziosa e dalle idee chiare. Insieme porteremo avanti un ciclo importante, che è iniziato quest’anno e che confidiamo possa riportarci nel prossimo triennio alla conquista della Serie A».