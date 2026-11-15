Licina pronto a esplodere, i club che bussano alla porta per gennaio e che intenzioni ha la Juve

TORINO - Va di fretta Adin Licina, perché ad imporglielo sono il suo talento e tutto quello che gli gira attorno. Le logiche del percorso intrapreso con la Juventus che collidono con quelle del mercato internazionale, dove sul classe 2007 sarebbero pronti a scommettere e investire subito. Il ragazzo in questa stagione ha preso una bella rincorsa: dopo le 13 presenze in Next Gen e la preparazione estiva svolta con Luciano Spalletti, si è trasferito in prestito alla Cremonese, in Serie B. Una tappa ritenuta opportuna dal club bianconero prima di concedergli l’occasione di dare l’assalto definitivo al grande calcio.