Licina pronto a esplodere, i club che bussano alla porta per gennaio e che intenzioni ha la Juve
TORINO - Va di fretta Adin Licina, perché ad imporglielo sono il suo talento e tutto quello che gli gira attorno. Le logiche del percorso intrapreso con la Juventus che collidono con quelle del mercato internazionale, dove sul classe 2007 sarebbero pronti a scommettere e investire subito. Il ragazzo in questa stagione ha preso una bella rincorsa: dopo le 13 presenze in Next Gen e la preparazione estiva svolta con Luciano Spalletti, si è trasferito in prestito alla Cremonese, in Serie B. Una tappa ritenuta opportuna dal club bianconero prima di concedergli l’occasione di dare l’assalto definitivo al grande calcio.
Licina, l'impatto alla Cremonese
L’impatto col mondo grigiorosso è stato dirompente: gol all’esordio in Coppa Italia contro il Parma, rete e assist alla prima in campionato con il Padova. Poi un periodo di assestamento (non privo di lampi di classe), suo e della squadra, sino all’amichevole alla Continassa proprio con la Juve, costatagli una frattura al polso sinistro, immediatamente operato al J Medical.
Il 10 di Landshut, incoronato nella prima edizione del Premio Gianluca Vialli come miglior giovane della Serie B, ha ritrovato la rete nella recentissima amichevole in famiglia tra la squadra di Pecchia e la Primavera grigiorossa (5-1). Ora punta al decollo verso l’infinito e oltre.
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