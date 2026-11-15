Calhanoglu, retroscena Juve legato a...Comolli: cosa è successo a gennaio
I primi germogli bianconeri? Datati, almeno quanto il desiderio impellente di far “ritorno” nella sua Itaca. Quella Turchia che Hakan Calhanoglu, non ha mai davvero abitato, se non nel corso di qualche sporadica scampagnata estiva. Da lì i mal di pancia della passata stagione, all’insegna del medesimo quesito: continuare in nerazzurro oppure cedere al fascino che si cela dietro i nuovi inizi? Turchi e non, dal momento che la Juventus - in realtà - si sarebbe aggiunta all’equazione un anno fa. Precisamente, a ridosso dell’ultima sessione invernale di mercato, quando l’allora dirigenza bianconera - a cui faceva capo Damien Comolli - aveva alzato la cornetta per vederci chiaro sulle volontà del turco.
Sondaggi, perlopiù, esplorativi, utili ad appaltare un potenziale affondo estivo. Con buona pace dell’Inter, che ha tentato in tutti i modi di archiviare la pratica rinnovo con una soluzione che potesse mettere tutti d’accordo. E c’è ancora speranza, in questo senso. Calhanoglu ha fatto sapere all’Inter di volerla mettere al primo posto, non curandosi delle avances - sempre più loquaci - di Galatasaray, Fenerbahce e dei club arabai. Oltre a quelle, perlopiù indirette, di Juventus e Como. Ma è ancora tanta, troppa, la distanza economica tra le parti.
Inter-Calhanoglu, troppa distanza e la Juve...
L’Inter, dal canto suo, non si direbbe per nulla disposta a prolungargli il contratto fino al 2029 alle stesse cifre che percepisce al momento (6.5 milioni). Anzitutto perché tra le urgenze più impellenti in agenda figura un monte ingaggi da abbattere a ogni costo. In secondo luogo, c’è la componente anagrafica: Calha a febbraio compirà 33 anni. Un numero che cozza con la linea “green” imposta da Oaktree per il parco giocatori. Allo stesso tempo, il turco continua a ritenersi un elemento cruciale per le sorti sportive dei nerazzurri. Da qui, il “no” secco di fronte all’ipotesi di un adeguamento dell’ingaggio. Nulla di irrisolvibile.
Marotta e Baccin confidano di riuscire - ancora una volta - a far tornare il sereno sul cielo di Appiano. Magari con un’offerta più consistente. O comunque di poco inferiore all’attuale cachet del turco. La Juve resta in agguato, conscia di non poter ancora fare alcun tipo di promessa economica. Non prima di aver raddrizzato la stagione. Di essere tornata a viaggiare a ritmo Champions. Target che - numeri alla mano - la metterebbe nelle condizioni di corrispondere al turco un ingaggio vicino a quello di Kenan Yildiz. Discriminante non di poco conto.
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