Calhanoglu, retroscena Juve legato a...Comolli: cosa è successo a gennaio

I primi germogli bianconeri? Datati, almeno quanto il desiderio impellente di far “ritorno” nella sua Itaca. Quella Turchia che Hakan Calhanoglu , non ha mai davvero abitato, se non nel corso di qualche sporadica scampagnata estiva. Da lì i mal di pancia della passata stagione, all’insegna del medesimo quesito: continuare in nerazzurro oppure cedere al fascino che si cela dietro i nuovi inizi? Turchi e non, dal momento che la Juventus - in realtà - si sarebbe aggiunta all’equazione un anno fa. Precisamente, a ridosso dell’ultima sessione invernale di mercato, quando l’allora dirigenza bianconera - a cui faceva capo Damien Comolli - aveva alzato la cornetta per vederci chiaro sulle volontà del turco.

Sondaggi, perlopiù, esplorativi, utili ad appaltare un potenziale affondo estivo. Con buona pace dell’Inter, che ha tentato in tutti i modi di archiviare la pratica rinnovo con una soluzione che potesse mettere tutti d’accordo. E c’è ancora speranza, in questo senso. Calhanoglu ha fatto sapere all’Inter di volerla mettere al primo posto, non curandosi delle avances - sempre più loquaci - di Galatasaray, Fenerbahce e dei club arabai. Oltre a quelle, perlopiù indirette, di Juventus e Como. Ma è ancora tanta, troppa, la distanza economica tra le parti.