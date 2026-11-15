Lucumi brilla con la Colombia: così Spalletti lo vuole più 'regista' anche alla Juve
Si sarà detto: ecco quello che voglio vedere. Si sarà chiesto: perché non è stato questo negli ultimi mesi? Lo immaginiamo più o meno così il dialogo interno di Luciano Spalletti mentre osserva la prestazione di Jhon Lucumi con la maglia della Colombia che, ieri notte, ha sconfitto il Cile per 1-0. Sì, perché il centrale difensivo ex Bologna è uno di quelli che più hanno acceso il dibattito negli ultimi tempi. Il suo acquisto, fortemente voluto dal tecnico di Certaldo, aveva una doppia valenza: aumentare il carisma della squadra e fornire più soluzioni in uscita dal basso con palla al piede. È ancora fresco il ricordo della sfida lanciata a Conceiçao quando indossava la maglia dei rossoblù, così come lo scontro a fine match con Spalletti. E ben chiari erano i dati raccolti e che raccontavano di un calciatore particolarmente spigliato nel giocare il pallone, nel permettere ai suoi di uscire dalla pressione avversaria. Sul corto ma, soprattutto, andando a pescare i compagni sulla media e lunga distanza. Doveva essere olio nell'ingranaggio dell'uscita dal basso, una chiave che apre a soluzioni differenti, l'altra faccia della luna di Bremer con cui completare il pacchetto dei centrali.
Lucumi contento per la vittoria
Fin qui, non è andata esattamente così. Vuoi il cambio di squadra, vuoi la pressione che si avverte differente da Bologna a Torino, la Juventus ha avuto a che fare con una versione di Lucumi ancora distante dalla sua migliore espressione. Non sempre preciso e attento in marcatura, troppo timido in fase di costruzione. I segnali dalla nazionale, però, sembrano poter essere incoraggianti. Sotto l'occhio attento di Spalletti che lo osservava da lontano, il difensore ha dato vita ad una prestazione più che convincente. Arriveremo ai numeri della sua partita, ma prima è necessario citare il clima del tifo colombiano. Non particolarmente felice della prova offerta dai Cafeteros, ma in diversi sono concordi nel lodare la coppia difensiva composta proprio da Lucumi e Davinson Sanchez.
Tra l'altro, lo juventino ha potuto rinfrancarsi nell'abbraccio della sua città natale, Cali, che ha ospitato la partita contro il Cile: «Sono felice, contento di essere nella mia città – ha dichiarato nel post partita -, di poter condividere questo momento con tutta la gente e di poter dare una mano. Credo sia molto bello aver regalato loro una vittoria».
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