Lucumi brilla con la Colombia: così Spalletti lo vuole più 'regista' anche alla Juve

Si sarà detto: ecco quello che voglio vedere. Si sarà chiesto: perché non è stato questo negli ultimi mesi? Lo immaginiamo più o meno così il dialogo interno di Luciano Spalletti mentre osserva la prestazione di Jhon Lucumi con la maglia della Colombia che, ieri notte, ha sconfitto il Cile per 1-0. Sì, perché il centrale difensivo ex Bologna è uno di quelli che più hanno acceso il dibattito negli ultimi tempi. Il suo acquisto, fortemente voluto dal tecnico di Certaldo, aveva una doppia valenza: aumentare il carisma della squadra e fornire più soluzioni in uscita dal basso con palla al piede. È ancora fresco il ricordo della sfida lanciata a Conceiçao quando indossava la maglia dei rossoblù, così come lo scontro a fine match con Spalletti. E ben chiari erano i dati raccolti e che raccontavano di un calciatore particolarmente spigliato nel giocare il pallone, nel permettere ai suoi di uscire dalla pressione avversaria. Sul corto ma, soprattutto, andando a pescare i compagni sulla media e lunga distanza. Doveva essere olio nell'ingranaggio dell'uscita dal basso, una chiave che apre a soluzioni differenti, l'altra faccia della luna di Bremer con cui completare il pacchetto dei centrali.