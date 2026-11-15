Diretta Inter-Juve Women: formazioni e risultato in tempo reale. Poi in campo la Next Gen

14:23
Inter, le scelte di Sassarini
Di seguito l'undici scelto da Sassarini per affrontare la Juve Women:
Inter: Runarsdottir, Sanz Andres, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Polli, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Milinkovic, Raphino, Bartoli. A disp.: Forcinella, Belli, Kullberg, Van Diemen, Santi, Magull, Payne, Detruyer, Giudici, Cambiaghi, Bressan. All. Sassarini
14:20
Juve Women, le scelte di Guerrero
L'undici scelto da Guerrero per affrontare l'Inter:
Juve Women: Rusek, Lenzini, Salvai, Rosucci, Carbonell, Schatzer, Bartel, Noordman, Pavan, Redondo, Hayashi. A disp.: De Jong, Mallardi, Sylla, Serturini, Chiba, Graziani. Piermarini, Libran, Sarriegi. All. Guerrero
14:07
Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Treviso
Di seguito le scelte dei due allenatori in vista della sfida del girone A di Serie C:
JUVE NEXT GEN: Turco, Corradi, Van Aarle, Leone, Owusu, Ripani, Grelaud, Pagnucco, Durmisi, Merola. All. Massimo Brambilla
TREVISO: Nobile, Bove, Ceccacci, Cappelletti, Romeo, Gucher, Rossi, Brigati, Paganini, Liotti, Tommasini All. Gorini
13:54
Guerrero: "Il ko col Lione è una lezione preziosa per il futuro"
Il tecnico delle Juve Women parla così in vista della sfida con l'Inter: "Dopo la sfida contro il Lione si riparte con grande energia, consapevoli di aver affrontato una delle due o tre squadre più forti del mondo in un momento di grande forma. È un episodio che ci è servito e questa squadra giovane si porterà via lezioni preziose per il futuro. Adesso, però, dobbiamo ritrovare il ritmo e l'inerzia che avevamo nelle gare precedenti, voltando pagina il prima possibile. Venivamo da ottime prestazioni, fatte a grandi livelli in Austria, a Firenze e anche contro un avversario non semplice come il Sassuolo: se guardiamo a quello, sono tre partite di fila disputate bene, ottenendo risultati, e questo ci permette di essere fiduciosi in vista del Derby d'Italia".
13:45
Juve Next Gen-Treviso, orario e dove vederla
La squadra di Brambilla affronterà il Treviso, match valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, domenica 15 novembre alle 17:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sarà visibile anche su NOW e Sky Go. In alternativa l'incontro si potrà seguire anche con la diretta testuale di Tuttosport.
13:37
Le probabili formazioni di Inter-Juve
Di seguito le possibili scelte dei due allenatori in vista del derby d’Italia al femminile:
INTER FEMMINILE: Rúnarsdóttir; Bartoli, Van Diemen, Andrés, Robustellini; Glionna, Milinković, Tomašević, Bugeja; Polli, Vilhjálmsdóttir. All. Sassarini
JUVE WOMEN: De Jong, Carbonell, Sylla, Schatzer, Noordman, Pavan, Redondo, Salvai (C), Pinto, Hayashi, Lenzini. All. Guerrero
13:30
Inter-Juve, orario e dove vederla
La sfida tra Inter e Juve Women andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e sarà visibile in diretta tv su Raisport e Rai 2, ma si potrà vedere anche in streaming su Raiplay e DAZN. In alternativa l'incontro si potrà seguire anche con la diretta testuale di Tuttosport.
Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni