Diretta Inter-Juve Women: formazioni e risultato in tempo reale. Poi in campo la Next Gen

La Juventus di Spalletti è in sosta per le nazionali, ma non mancano altri big match. La domenica di sport comincia con il derby d'Italia femminile tra le Women di Guerrero e l'Inter . Una sfida molto complicata per le bianconere per risollevare la classifica . A seguire scende in campo anche la Next Gen , che al Moccagatta ospita il Treviso per cercare di far scattare la scintilla e vedere un po' di luce, visto il terzultimo posto e il periodo buio.

L’allenatore delle Juve Women parla così delle avversarie: “A livello difensivo l'Inter sta facendo bene in campionato, ma non direi che sia una formazione prettamente difensiva: ha un ottimo equilibrio e prova ad offensiva; è una squadra completa . Non credo che il fatto di non aver subito ancora gol in Serie A Women risponda unicamente a una scelta difensiva: questo rispecchia il valore di una squadra competitiva. Sarà una bella sfida , come quella giocata in Women's Cup a inizio anno, dove si sono viste due squadre che volevano proporre e attaccare”.

14:23

Inter, le scelte di Sassarini

Di seguito l'undici scelto da Sassarini per affrontare la Juve Women:

Inter: Runarsdottir, Sanz Andres, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Polli, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Milinkovic, Raphino, Bartoli. A disp.: Forcinella, Belli, Kullberg, Van Diemen, Santi, Magull, Payne, Detruyer, Giudici, Cambiaghi, Bressan. All. Sassarini

14:20

Juve Women, le scelte di Guerrero

L'undici scelto da Guerrero per affrontare l'Inter:

Juve Women: Rusek, Lenzini, Salvai, Rosucci, Carbonell, Schatzer, Bartel, Noordman, Pavan, Redondo, Hayashi. A disp.: De Jong, Mallardi, Sylla, Serturini, Chiba, Graziani. Piermarini, Libran, Sarriegi. All. Guerrero

14:07

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Treviso

Di seguito le scelte dei due allenatori in vista della sfida del girone A di Serie C:

JUVE NEXT GEN: Turco, Corradi, Van Aarle, Leone, Owusu, Ripani, Grelaud, Pagnucco, Durmisi, Merola. All. Massimo Brambilla

TREVISO: Nobile, Bove, Ceccacci, Cappelletti, Romeo, Gucher, Rossi, Brigati, Paganini, Liotti, Tommasini All. Gorini

13:54

Guerrero: "Il ko col Lione è una lezione preziosa per il futuro"

Il tecnico delle Juve Women parla così in vista della sfida con l'Inter: "Dopo la sfida contro il Lione si riparte con grande energia, consapevoli di aver affrontato una delle due o tre squadre più forti del mondo in un momento di grande forma. È un episodio che ci è servito e questa squadra giovane si porterà via lezioni preziose per il futuro. Adesso, però, dobbiamo ritrovare il ritmo e l'inerzia che avevamo nelle gare precedenti, voltando pagina il prima possibile. Venivamo da ottime prestazioni, fatte a grandi livelli in Austria, a Firenze e anche contro un avversario non semplice come il Sassuolo: se guardiamo a quello, sono tre partite di fila disputate bene, ottenendo risultati, e questo ci permette di essere fiduciosi in vista del Derby d'Italia".

13:45

Juve Next Gen-Treviso, orario e dove vederla

La squadra di Brambilla affronterà il Treviso, match valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, domenica 15 novembre alle 17:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sarà visibile anche su NOW e Sky Go. In alternativa l'incontro si potrà seguire anche con la diretta testuale di Tuttosport.

13:37

Le probabili formazioni di Inter-Juve

Di seguito le possibili scelte dei due allenatori in vista del derby d’Italia al femminile:

INTER FEMMINILE: Rúnarsdóttir; Bartoli, Van Diemen, Andrés, Robustellini; Glionna, Milinković, Tomašević, Bugeja; Polli, Vilhjálmsdóttir. All. Sassarini

JUVE WOMEN: De Jong, Carbonell, Sylla, Schatzer, Noordman, Pavan, Redondo, Salvai (C), Pinto, Hayashi, Lenzini. All. Guerrero

13:30

Inter-Juve, orario e dove vederla

La sfida tra Inter e Juve Women andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e sarà visibile in diretta tv su Raisport e Rai 2, ma si potrà vedere anche in streaming su Raiplay e DAZN. In alternativa l'incontro si potrà seguire anche con la diretta testuale di Tuttosport.

Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni