McKennie in gol col futuro Juve? La USA-connection che può anticipare il mercato

McKennie ritrova il gol con la maglia degli Stati Uniti e manda un segnale positivo anche a Spalletti. Il centrocampista bianconero è andato a segno nella larga vittoria per 6-0 contro Haiti, confermando i progressi delle proprie condizioni fisiche. Una rete importante, arrivata in una serata particolarmente brillante per la Nazionale americana, trascinata anche dalla doppietta di Pulisic e dal solito Balogun, pallino della dirigenza della Vecchia Signora. Sulla panchina statunitense, intanto, Mauricio Pochettino si avvicina all'addio: il tecnico argentino è alla penultima partita da commissario tecnico prima del trasferimento al Manchester United, dove prenderà il posto dell'esonerato Carrick.

McKennie torna al gol: segnali positivi per Spalletti e la Juventus La notizia più interessante in casa Juventus riguarda proprio McKennie. Il centrocampista ha trovato la via del gol nel successo degli Stati Uniti contro Haiti, firmando la quinta della serata per la propria Nazionale. Al 68', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tillman, lo statunitense ha anticipato il diretto avversario e ha insaccato di testa, confermando le proprie qualità negli inserimenti e nel gioco aereo. Una buona notizia per Spalletti, che ha bisogno del vero Wes per cercare di rialzare la Vecchia Signora e allontanarla da questo periodo difficile.