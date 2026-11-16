Il piano Spalletti per far tornare in alto la Juve: i tre rientri e la scelta sull’Europa League

“Il peggio è passato”. Almeno sulla carta. Probabile, infatti, che Luciano Spalletti - considerando il trend tragicomico dell’infortunistica bianconera - si guardi bene dall’elargire simili sentenze. E che, anzi, rispetti con ancor più rigore i suoi canonici riti scaramantici. Perché per la prima volta dall’inizio della stagione alla Continassa si è iniziata a respirare un po’ di normalità, complici in rientri in toto di Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso. Tutti e tre, salvo intoppi dell’ultimo minuto, dovrebbero prendere parte alla seduta di ripresa di questa mattina insieme al resto del gruppo squadra. Il primo, già in campo nell’allenamento di giovedì, ha smaltito definitivamente il guaio alla spalla sinistra. Non contento, però, ne ha approfittato per declinare l’invito di Spalletti al riposo - 4 giorni concessi a tutto il gruppo squadra - lavorando individualmente alla Continassa, insieme al resto degli infortunati. Un po’ di palestra per rinforzare i muscoli oltre a qualche sgambata, utile a rimettere chilometri nelle gambe. Il booster? Manco a dirlo, sta tutta nel fatto che dal suo ko dell’Allianz contro la Lazio, il traffico sulla corsia di destra si sia intensificato copiosamente. Da Nico Gonzalez, che si è messo alle spalle la lesione di basso grado al soleo, a Zhegrova, sempre più in palla e applicato nei pochi spezzoni di gara concessigli da Lucio, e McKennie, lanciato spesso sull’out di destra per schierare contemporaneamente il trio Koop-Douglas-Sarr. Fino ad arrivare al cliente più scomodo: Kolo Muani. Completamente rigenerato dal recente dirottamento tattico.

Le (poche) certezze di Spalletti Ed è davvero improbabile che Spalletti possa tornare sui suoi passi schierando il francese nuovamente al centro dell’attacco. Di certo non in un momento in cui c’è da far tesoro delle poche certezze maturate nelle ultime settimane. Chico lo sa bene, ed è per questo che si sforzerà il più possibile per provare a rientrare nelle grazie del tecnico bianconero. Non serviranno voli pindarici, invece, a Nico Gonzalez. La stima che Spalletti serba nei suoi confronti è smisurata. Per l’impegno che ha sempre messo in allenamento, per le eccellenti prove inscenate nelle varie posizioni in cui è stato lanciato, e per il carisma che ha saputo trasmettere ai compagni. Ritrovarlo - dopo cinque turni ai box - permetterà a Lucio di alternare con più frequenza Alajbegovic e, soprattutto, Nick Woltemade, reduce da un mese di straordinari che l’ha visto partire dall’inizio (e nella maggior parte dei casi rimanere in campo fino al 90’) in cinque match su sei tra Europa League e campionato. Perché sì, l’argentino per Spalletti potrà essere chiamato - all’occorrenza - ad agire da ultimo terminale offensivo.