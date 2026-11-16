Yildiz, bagno di folla alle Nitto ATP Finals: la Juve lo aspetta, le due date cerchiate in rosso
Appena mette piede alla Inalpi Arena viene preso d’assalto. Nella descrizione del momento bianconero, con l’attuale settimo posto in campionato che ovviamente fa storcere il naso a molti, il rischio è di dimenticarsi del peso delle assenze. Una su tutte: quella di Kenan Yildiz. Determinante nella prima parte della scorsa stagione. Travolgente quando sta bene. Leader tecnico, già a 21 anni, di una Juve che si aggrappa alla sua icona per tornare competitiva. Ieri i tifosi l’hanno accerchiato: foto, selfie e tanti autografi. Yildiz, desideroso di gustarsi il grande tennis a Torino, non si è fatto mancare niente. Ha sfoggiato il sorriso dei giorni migliori, a testimonianza di quanto il suo umore sia notevolmente cambiato rispetto ad un paio di mesi fa. La frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro ormai si è assorbita, adesso gli resta un percorso di recupero da affrontare, sebbene l’infortunio non sia invalidante come quelli di Thuram e Locatelli. Per Yildiz, infatti, la riabilitazione sul campo dovrebbe essere decisamente più rapida, sebbene il turco rispetterà scrupolosamente la tabella di marcia. Non brucerà alcuna tappa e non forzerà i tempi. Stavolta no. L’anno scorso si è strapazzato per cercare di arrivare al Mondiale con un ottimo ritmo partita, ma arrivato al grande appuntamento in America il dolore al ginocchio che l’aveva tormentato anche alla Juve l’ha certamente condizionato. Intaccando il rendimento.
"Yildiz ha lo scettro del leader"
Ora Yildiz sa che il riposo può diventare molto più prezioso per far sì che torni a luccicare presto. Prestissimo. Ha già iniziato a fare qualcosina in campo e anche questa settimana trotterellerà tra il terreno di gioco e la palestra. Lo aspetta la Juve, lo attendono i compagni, lo invocava già a ottobre Luciano Spalletti. No, non ha mai enfatizzato l’assenza del giocatore più importante della rosa che ormai si trascina da Frosinone. Ma a Tuttosport ha riconosciuto l’innegabile valore del turco, non soltanto in riferimento alle poderose qualità tecniche: “I compagni gli riconoscono lo scettro del leader: è un bravissimo ragazzo, semplicissimo, proprio quello della porta accanto. Non deve per forza parlare alla squadra. Ho avuto Nestor Sensini all’Udinese: non diceva una parola. Nemmeno salutava a volte. Ma il suo carisma costringeva tutti a seguirlo, era magnetico”. Come Yildiz, che esercita lo stesso fascino anche coi tifosi in occasione delle Atp Finals. La famiglia lo scorta dappertutto a Torino e dintorni e in questi mesi è stata fondamentale per non fargli mai perdere la bussola.
Yildiz: c'è l'Inter all'orizzonte
Kenan dopo l’iniziale sconforto non si è buttato giù. Ha digerito la mazzata di una prognosi lunga e ha sfruttato il riposo forzato per ricaricarsi, per tornare il giocatore smarritosi nel 2026 per colpa della tendinopatia rotulea. Acqua passata anche questa, proprio grazie alla lontananza dal rettangolo verde. Adesso c’è un piede da gestire. O meglio, una cuore da frenare. Perché c’è una parte di Kenan combattuta, che desidera ardentemente tornare ad aiutare i compagni nel più breve tempo possibile. La data cerchiata di rosso sul calendario è sempre la stessa: lunedì 14 dicembre, Juventus-Monza alle ore 20.45. Anche guardare l’intera partita dalla panchina sarebbe una gioia per Yildiz, che però ha in mente soprattutto un’altra partita: Inter-Juventus del 10 gennaio. Un derby d’Italia che intende giocare e non guardare, neppure da una postazione privilegiata.
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