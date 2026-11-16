Allarme Adzic, ko e bivio in arrivo: cosa filtra sul piano della Juve

Nel 2026 basta essere un tesserato Juve per poter avere un conto aperto con la sfortuna. È capitato veramente a tanti giocatori: non soltanto ai lungodegenti Yildiz, Thuram, Locatelli e Grabara, ma persino ai giocatori andati via in prestito. Basti pensare a Licina, che si rompe il polso con la Cremonese proprio alla Continassa contro la Juve. Oppure a Lois Openda: sempre sano l’anno scorso in cui trovava spazio col contagocce, mentre nel suo momento migliore col Lione si fa subito male (frattura al perone, ma il rientro non è lontano). Ora i bianconeri devono fare gli scongiuri pure per Vasilje Adzic, uscito per un dolore accusato contro Cipro nel 4-1 del suo Montenegro.

Adzic, le condizioni Oggi tornerà a Sassuolo dove svolgerà gli esami strumentali, ma ha preso una botta alla parte più esterna del ginocchio e i due club sono già in contatto. Si teme una nuova beffa del destino: Adzic è il primo ad essere preoccupato per il guaio avuto in nazionale. Se ne saprà di più tra qualche ora, dopodiché verranno valutati con le dovute cautele i tempi di recupero.