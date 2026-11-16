Zhegrova infortunato, altri problemi per la Juve e Spalletti: le sue condizioni
Non arrivano indicazioni incoraggianti dagli impegni delle nazionali per la Juventus, che deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Dopo lo stop di Celik, anche Edon Zhegrova è costretto a fermarsi e a lasciare il ritiro della propria selezione. L'esterno offensivo bianconero fa così rientro alla Continassa, dove lo staff medico valuta le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.
Zhegrova, problema fisico con il Kosovo: il comunicato della federazione
A destare preoccupazione è quanto accade durante l'ultima partita disputata dal Kosovo in Nations League contro Israele. Zhegrova scende regolarmente in campo, poi viene sostituito verso la fine. L'esterno bianconero salta infatti la sfida contro l'Irlanda a causa di un problema fisico. A confermare l'indisponibilità del giocatore è direttamente la federazione kosovara, che attraverso una nota ufficiale chiarisce le ragioni della sua esclusione.
Nel comunicato si legge: "Zhegrova è stato escluso a causa di un infortunio che gli impedisce di essere disponibile per la prossima partita contro l’Irlanda". Non arrivano, almeno per il momento, ulteriori dettagli sull'entità del problema e sui tempi di recupero. La situazione resta quindi da monitorare attentamente anche in ottica Juventus, in attesa di conoscere le condizioni dell'esterno dopo il rientro a Torino.
Zhegrova titolare contro Israele: adesso la Juventus attende aggiornamenti
L'ultima apparizione di Zhegrova con la maglia del Kosovo risale a sabato 14 novembre, quando Franco Foda lo schiera dal primo minuto nella gara di Nations League contro Israele. La partita termina sullo 0-0, con l'esterno della Juventus che rimane sul terreno di gioco per 82 minuti prima di lasciare il posto a Dion Kacuri. Proprio dopo quella sostituzione emergono i primi segnali del problema fisico, che gli impedisce di prendere parte alla successiva sfida internazionale. Una notizia che non fa certamente sorridere la Juventus, già alle prese con altre situazioni da valutare durante questa sosta per le nazionali. Oltre a Zhegrova, infatti, anche Celik deve fare i conti con uno stop, complicando i piani dello staff bianconero. Alla Continassa cresce quindi l'attenzione sulle condizioni dei due giocatori, con la speranza che si tratti di problemi di lieve entità. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti sulle loro condizioni e sulle possibilità di tornare a disposizione in vista della ripresa del campionato.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS