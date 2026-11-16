Spalletti, la Juve è un rompicapo: chi gioca col Venezia? Le possibili soluzioni dopo gli infortuni

La Juventus sta vivendo una situazione abbastanza surreale per quanto riguarda gli infortuni. Una sorta di Legge di Murphy: "Se qualcosa può andare storto, lo farà". E per i bianconeri, da inizio stagione, questa cosa si è verificata, in ultimo con i guai fisici occorsi a Kalulu e, puntualmente, anche a Celik durante la sosta delle nazionali. Ma non è il solo perché anche Zhegrova ha dovuto lasciare il ritiro del Kosovo. Problemi da valutare, certo, ma che non lasciano tranquillo il lavoro di Spalletti.

Prima Pagina Juve: la situazione infortuni Proprio durante la puntata di 'Prima Pagina' sul canale YouTube di Tuttosport, i giornalisti Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi, hanno analizzato la sutazione legata proprio agli infortuni in vista della prossima gara di campionato col Venezia (in campo domenica alle 12:30). La Juventus è pronta a tornare ad allenarsi alla Continassa proprio per preparare il ritorno in campo contro i lagunari e lo dovrà fare con qualche defezione e dubbio in più rispetto a quelli di qualche giorno fa.